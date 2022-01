Les taureaux continuent de dominer, Sensex regagne 59800, Nifty pourrait bientôt se diriger vers 18000-18200

S&P BSE Sensex a augmenté de 672 points ou 1,14% pour clôturer à 59 855 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a bondi de 179 points ou 1,02% pour terminer à 17 805.

Les taureaux sont restés aux commandes pour la deuxième séance de bourse consécutive de 2022 mardi. S&P BSE Sensex a augmenté de 672 points ou 1,14% pour clôturer à 59 855 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a bondi de 179 points ou 1,02% pour terminer à 17 805. Bank Nifty a augmenté de 1,15% à la clôture, s’établissant à 36 840. NTPC a été le premier gagnant de Sensex, en hausse de 5,56%, suivi de State Bank of India, Power Grid, Titan et Reliance Industries. Sun Pharma a été le constituant de Sensex le moins performant, perdant 1,09%, accompagné d’Ultratech Cement, d’IndusInd Bank et de Dr. Reddy’s. Les marchés plus larges ont clôturé avec des gains mais ont sous-performé l’indice de référence tandis que l’Inde VIX a terminé en baisse de 2%.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

« La tendance à court terme de Nifty est fortement haussière et cette dynamique haussière devrait se poursuivre à court terme. Le prochain objectif haussier à surveiller aux niveaux de 18200 et cela pourrait être atteint dans la semaine à venir. Le support immédiat est placé à 17650 niveaux.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Nous avons atteint l’objectif 17800-17850 pour l’indice ! Il pourrait y avoir un certain niveau de résistance entre 17800-17950, mais finalement, le marché pourrait vouloir augmenter jusqu’à 18050-18100. Toute baisse ou correction intrajournalière peut être utilisée pour ajouter des positions longues sur le Nifty.

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Techniquement, l’indice astucieux a réussi à se maintenir au-dessus du sommet précédent de 17639,50, ce qui indique une présence haussière pour le jour à venir. De plus, l’indice astucieux s’est également déplacé au-dessus de la formation de la bande de Bollinger supérieure et des moyennes mobiles simples à 50 jours, ce qui suggère une tendance haussière. Un MACD montre une bonne force avec un croisement positif et la lecture RSI est supérieure à 60 marques. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 17600 niveaux et une résistance à 18000 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 36 300 niveaux et une résistance à 37 500 niveaux. »

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities –

« Un mouvement fort a été observé de manière astucieuse car il a réussi à clôturer une journée à 17806 avec des gains de plus de 1% et a formé une bougie haussière pour la troisième session consécutive. maintenant, sur une base immédiate, l’indice a formé une base près de la zone 17700-17600 se tenant au-dessus de ladite zone de support, nous pourrions voir une nouvelle extension du recul actuel vers la marque 18k, du côté supérieur, l’obstacle immédiat se rapproche de la marque 17900-18000 également la structure globale semble acheter sur trempette.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Suite à la forte dynamique de leurs pairs mondiaux, les bourses nationales ont connu une navigation en douceur, dirigée par des poids lourds de l’indice et des gains dans les financières et les biens de consommation durables. Malgré l’augmentation des cas de covid, les sentiments des investisseurs restent positifs dans le monde, car les rapports suggèrent un impact plus faible de la nouvelle variante sur la reprise économique. Cependant, le taux de chômage de l’Inde est passé à 7,9% en décembre contre 7% en novembre en raison de l’activité économique modérée dans les zones rurales et urbaines de l’Inde au milieu de l’augmentation des cas Omicron.

