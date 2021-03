Bitcoin (BTC) a brièvement récupéré le niveau de 60000 $ le 18 mars en raison des préoccupations concernant la vigueur de la montée du marché des actions en raison de la hausse des rendements des bons du Trésor américain.

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que le prix du Bitcoin a commencé à augmenter le 17 mars aux heures de négociation tard dans la nuit et qu’il a brièvement dépassé 60150 $ avant de rencontrer une résistance au frais généraux.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. La source: TradingView

Selon Ben Lilly, analyste et co-fondateur de Jarvis Labs, l’élan de l’émission de stablecoins s’est traduit par une bonne action des prix pour BTC au cours des deux derniers jours. Cela contraste avec l’action stop-and-go dans les nouvelles émissions observée plus tôt dans le mois. Pour Lilly, cela indique que les parties intéressées par l’achat de Bitcoin ont commencé à «intensifier» leurs activités à mesure que le marché évolue.

Lilly a souligné l’expiration prochaine des options le 26 mars comme quelque chose qui pourrait influencer les mouvements récents, car «de nombreux traders bloquent leurs bénéfices liés à cette expiration», indiquant qu’il pourrait y avoir une activité commerciale modérée jusqu’à ce que cette date passe.

Les options BTC ouvrent l’intérêt à l’expiration. La source: Fausser

Lilly a dit:

«Si tel est le cas – un bon flux de pièces stable et la grande expiration qui passe – il y a de solides arguments pour de nouveaux sommets sans précédent dans les semaines qui suivent. La montée en puissance en avril peut conduire à la course vers 100 000 $ d’ici l’été, ce que beaucoup espèrent. »

Les Altcoins participent au rallye

Un grand nombre d’altcoins a également augmenté jeudi grâce à de nouveaux partenariats et à des listes d’échange de grands noms.

L’ADA de Cardano a reçu une attention accrue au cours des trois derniers jours, car plusieurs nouvelles listes d’échange, notamment l’ajout de Coinbase Pro le 18 mars, ont contribué à propulser le prix de l’ADA à un nouveau sommet historique de 1,48 $. La hausse des prix a également aidé ADA à faire de Binance Coin (BNB) la troisième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière.

Parmi les autres performances notables de la journée, citons Theta, qui a vu son prix augmenter de 18% pour atteindre un nouveau record de 8,35 $, et Linear Finance (LINA), qui a vu son prix grimper de 175% à un nouveau record après le annonce qu’il est maintenant disponible pour trader sur Binance.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. La source: Pièce360

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 1,77 billion de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 60,9%.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.