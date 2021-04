Les taureaux de crypto-monnaie peuvent-ils apporter un soulagement à la crise du COVID-19 en Inde?

L’Inde a eu une histoire inconfortable avec la crypto. (Fichier photo)

Une nouvelle conversation se déroule sur Twitter. Ceux qui ont des sacs d’argent en crypto-monnaie échangent des idées sur les moyens de soutenir le soulagement du COVID en Inde. Sandeep Nailwal, co-fondateur de Polygon – une plate-forme pour la mise à l’échelle d’Ethereum et le développement de l’infrastructure, par exemple, a tweeté en disant: «Je ne peux plus prendre cette position assise, je vais lancer une campagne de secours COVID au lieu de ce qui se passe. en Inde. Besoin d’aide de la communauté crypto mondiale. J’assumerai l’entière responsabilité de la transparence, de l’utilisation des fonds et de la conformité réglementaire si vous souhaitez faire un don… »

Ensuite, il y a un tweet de Joe McCann, qui se décrit comme un entrepreneur, un investisseur providentiel et un trader sur marge, disant: «C’est un bon exemple de la raison pour laquelle l’Inde adopte la crypto est une bonne chose … la crypto est instantanée et l’argent peut être collecté à l’échelle mondiale . Il y a une crise humanitaire qui se déroule là-bas… »

Je ne peux plus m’asseoir, je vais lancer une campagne de secours Covid au lieu de ce qui se passe en Inde. Besoin d’aide de la communauté crypto mondiale. J’assumerai l’entière responsabilité de la transparence, de l’utilisation des fonds et de la conformité réglementaire Si vous voulez faire un don .. 1 / n – Sandeep – Polygon (précédent réseau Matic) (@sandeepnailwal) 24 avril 2021

Apparemment, il y a beaucoup de confiance dans le médium et sa capacité à réagir. En fait, en l’espace d’une journée, plus de 300 000 $ ont déjà été amassés.

En matière de santé publique, chaque bénévole compte et chaque roupie compte et avec la charge de travail COVID de l’Inde touchant des niveaux inquiétants – restant actuellement à plus de 3 lakh de nouveaux cas par jour – tout effort pour servir une cause devrait normalement être bien accueilli. Mais alors, l’Inde a eu une histoire inconfortable avec la crypto. En mars 2020, la Cour suprême a finalement levé les restrictions imposées précédemment par la Reserve Bank of India et aujourd’hui, il est possible pour les échanges cryptographiques d’opérer en Inde et de se procurer un compte bancaire.

COVID-19: L’Inde peut-elle sauver la situation? Voici ce qu’il fait

Ceux qui suivent l’espace, disent que le problème fondamental que l’Inde a eu avec la crypto a davantage à voir avec ses caractéristiques. Le fait qu’il soit considéré comme un financement de risque qui est levé à l’échelle mondiale mais qui n’est suivi par aucun pays et donc lorsqu’il s’agit de dépenses pour une cause, les fonds doivent être comptabilisés, ce qui peut ne pas être très facile dans le contexte actuel de la crypto-monnaie.

L’une des caractéristiques importantes des crypto-monnaies est qu’elles ont tendance à être largement non réglementées et à utiliser la cryptographie pour sécuriser et vérifier les transactions et dans le but de gérer la création de nouvelles unités. La technologie du grand livre distribué (DLT) est au cœur de la technologie sur laquelle les actifs cryptographiques sont construits. Un exemple de ceci est la blockchain, un registre distribué qui utilise des blocs d’informations pour effectuer des transactions numériques. Les actifs cryptographiques sont construits sur cette plate-forme de blockchain, mais elle ne suit aucune frontière géographique et un anonymat y est associé, ce qui semble actuellement résider dans certains des problèmes.

Une crise humanitaire se déroule en Inde. La communauté cryptographique mondiale peut aider en faisant un don de fonds pour des nécessités telles que l’oxygène, les EPI, les vaccins, etc. Veuillez faire un don et amplifier le fil de discussion de Sandeep. ???????? https://t.co/WJo6woAQsT – Joe McCann (@joemccann) 24 avril 2021

En un sens, comme le dit un expert qui a examiné ce sujet de près mais ne souhaite pas être identifié, «il est considéré comme tout capital-risque (VC) ou private equity (OE) soutenant la cause de Covid, mais dans ce cas, sans traçabilité de la source. »

La bataille du COVID-19 en Inde: pourquoi y a-t-il un tollé pour le Remdesivir et des inquiétudes quant à l’efficacité des vaccins contre le virus

Alors, quels pourraient être les avantages et les défis des sacs cryptographiques en vue d’un soulagement COVID? Certains y voient la poursuite d’une noble cause et donc d’être applaudie. D’autres veulent plus de clarté sur les aspects juridiques. En effet, comme le dit un autre expert du secteur: «La conformité des dons de sources étrangères et leur structuration devront être évaluées avec la loi sur la réglementation des contributions étrangères (FCRA), car c’est la loi régissant les contributions étrangères effectuées. aux entités en Inde. » Apparemment, il n’y a toujours pas de clarté dans les cercles juridiques sur la façon dont la loi traitera les crypto-monnaies et pourrait donc être ouverte à des interprétations puisque le FCRA peut ne pas se référer directement aux crypto-monnaies, mais se réfère ensuite aux articles de valeur qui sont donnés. Dans ce cas, seule une organisation approuvée par la FCRA devrait être en mesure d’obtenir la contribution et de suivre le processus d’approbation pour recevoir des contributions étrangères.

Tout dépend de la personne qui fait don des actifs cryptographiques et de la personne qui contrôle le portefeuille. Apparemment, le plan semble être d’introduire la crypto-monnaie dans une bourse indienne, puis de la vendre en échange d’INR, puis de l’utiliser pour effectuer des paiements pour les causes caritatives liées au COVID. Comment tout cela se déroule maintenant, doit être vu.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.