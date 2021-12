Les taureaux de Zcash s’effondrent dans un contexte de forte baisse du marché

Zcash (ZEC / USD) fait partie des rares pièces qui ont réussi à réaliser un léger profit au cours des dernières 24 heures. Cependant, la forte récession du marché a empêché la devise de réaliser des gains supplémentaires et de maintenir la tendance haussière. A ce titre, la ZEC s’est dangereusement repliée dans la zone rouge.

La forte baisse de la ZEC et de la majeure partie du marché intervient au milieu du recul de Bitcoin vers 45 000 $. Bitcoin testant ce support critique a déclenché la pression de vente sur le marché.

ZEC effectue un retournement baissier

Le 20 décembre, ZEC avait tenté de réaliser de légers gains. La pièce de confidentialité est passée au-dessus de 160 $ ​​et a testé la résistance suivante à 162 $. Cependant, la pression d’achat n’a pas été assez forte pour aider ZEC à grimper vers le plus haut hebdomadaire de 165 $.

Comme mentionné ci-dessus, la baisse est due à une récession sur le marché plus large de la cryptographie. Il devrait se poursuivre car ZEC n’a pas encore effacé la plupart des gains réalisés lorsque le marché a tenté de gagner fin novembre.

La fin de la tendance baissière pourrait être marquée à 100$. En octobre, ZEC s’échangeait à ces plus bas avant que le marché n’effectue une forte reprise haussière. Par conséquent, l’échec du marché à effectuer une forte reprise pourrait voir la ZEC se diriger vers ces plus bas dans les semaines à venir.

Les gains fin novembre sont intervenus lorsque le réseau Zcash a annoncé qu’il passerait à un protocole de preuve de participation. Le PoS est un consensus plus évolutif et plus respectueux de l’environnement.

La ZEC pourrait-elle se libérer des résistances passées ?

Du côté positif, nous avons vu le marché rebondir plusieurs fois ce mois-ci et un léger rebond est imminent. Dans ce cas, la pièce pourrait pousser vers la résistance la plus élevée à 170 $, et si elle maintient ces sommets, elle pourrait fixer la prochaine cible à 200 $.

Cependant, de tels gains ne pourraient se produire que s’il existe un soutien suffisant du marché et que les acheteurs interviennent pour tenter de récupérer. Si Zcash peut passer au PoS en passant par plusieurs mises à niveau de protocole, les opérateurs pourraient réaliser de gros bénéfices car le prix pourrait atteindre 300 $.

ZEC a tenté de se redresser vers 300 $ à deux reprises cette année, en mai pendant les hausses du marché et en novembre après l’annonce du passage au PoS.

