Les taureaux écrasent les Lakers

Des visages ont été vus au Staples Center, deux des grandes franchises de l’histoire de la NBA et, bien qu’aucune ne soit à son meilleur, il y en a une qui semble le chercher tandis que l’autre n’arrête pas de s’éloigner de lui. La première, les Chicago Bulls, enchaîne avec un pas ferme à la demi-victoire de la direction de l’Est, avec un projet aussi renouvelé que passionnant qui porte ses fruits dès le premier mois de compétition. La deuxième, Los Angeles Lakers, continue dans sa spirale de non-pertinence où certains jours il gagne par inertie et sans brio et d’autres, comme aujourd’hui, fait ressortir toute sa honte pour la plus grande gloire des rivaux devant lui.

Comme cette dernière version a joué ce soir, les Bulls quittent Los Angeles avec un sac 2-0 (ils venaient de battre les Clippers) et avec des sensations imbattables. Il reste encore cinq mois sur les six de la saison régulière, mais Il veut continuer à voir le bon départ de l’équipe de Chicago comme une anecdote, il doit commencer à y mettre son imagination. Billy Donovan, un entraîneur au quotidien assez confiant qui a raté son diplôme des séries éliminatoires, dirige cette équipe de la meilleure façon possible. Il sera temps de les voir à partir d’avril, s’ils sont toujours en compétition, mais pour l’instant la note ne peut être qu’exceptionnelle. A défaut d’inclure régulièrement Nikola Vucevic dans le flux offensifPeut-être le seul petit bémol à ce jour dans un équipement presque parfait, le reste des joueurs fait ce qu’on attendait d’eux. Au minimum.

Un échantillon de celui-ci est DeMar DeRozan, originaire de Los Angeles et que les Lakers ont testé cet été. En fin de compte, ils ont choisi Russell Westbrook et comment la vie a ces choses, l’escorte leur a donné sa meilleure performance jusqu’à présent cette année. 38 points avec 65,2% de paniers, plus 6 passes décisives. Avec LaVine, jusqu’à récemment la seule prise habituelle de l’équipement, ils sont partis à 64 points. A la mi-temps, ils en avaient déjà 39 avec 7 triplés et les Lakers, pourquoi attendre plus longtemps, ils étaient déjà frits. La différence n’était que de 9, mais le sentiment est qu’ils gagnaient beaucoup plus. Et les sensations se sont matérialisées dans un troisième quart pour l’oubli des Angelenos. Un autre après le dernier contre les Wolves. Cette fois ils l’ont perdu de 12 pour descendre de 21 aux 12 dernières minutes, en arrivant à avoir des inconvénients de 25 points. Pour terminer le travail, Anthony Davis a vu sa deuxième technique à 2h20 de la fin du troisième quart-temps. Bien vu, c’était une anecdote. S’il avait continué sur la piste, les choses auraient peu changé.

Il y avait en fait une fête au Staples pour beaucoup de gens liés aux Lakers et à Los Angeles. L’inconvénient est qu’aucun d’entre eux n’est là. DeRozan a été rejoint Lonzo Ball avec 27 points, 7 rebonds et 8 passes décisives et des pourcentages impressionnants : 10/13 aux tirs depuis le terrain, 7/10 aux triples. Qui l’a vu et qui le voit pensera aux tribunes du pavillon de Los Angeles. Parfois, il s’agit d’attendre un peu que les choses se passent, mais la patience, comme tous les grands du jeu, n’a jamais été la plus grande vertu des Lakers. À autre que maintenant ils semblent manquer de franchise et passe-temps (pour le second ça n’a jamais été douté) C’est à Alex Carusso, à qui ils ont dédié une vidéo de remerciement et une ovation fermée. Pour l’instant, ils doivent se contenter d’applaudir leurs rivaux. Leurs joueurs ne leur en donnent pas trop de raisons. En l’absence de LeBron James, les Lakers comptent trois victoires et quatre défaites. Et demain ils vont à Milwaukee. Laissez Giannis les attraper avoué.