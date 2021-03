Les taureaux Ethereum pourraient réapparaître après l’expiration des options ETH de 1,15 milliard de dollars en mars

Au cours des deux derniers mois, l’intérêt ouvert sur les options Ether (ETH) a augmenté de 50% pour atteindre 3,1 milliards de dollars, le prix de l’ETH gagnant 44% au cours de cette période. L’appréciation du prix d’Ether et la hausse des intérêts ouverts sur les options ont entraîné une expiration potentiellement historique de 1,15 milliard de dollars fixée au 26 mars.

Les options Ether regroupent l’intérêt ouvert. Source: Cryptorank

La plupart des bourses offrent des expositions mensuelles, bien que quelques-unes détiennent également des options hebdomadaires pour les contrats à court terme. Février a été confronté à l’expiration la plus importante jamais enregistrée, avec 630 millions de dollars de contrats d’options, et ce chiffre représentait 23% de tous les intérêts ouverts à ce moment-là.

Les options Ether regroupent les intérêts ouverts par expiration. Source: Bybt

Les données ci-dessus montrent que l’expiration d’Ether le 26 mars contient 631 000 contrats ETH. Cette concentration inhabituelle se traduit par 39% de son intérêt ouvert qui expirera dans huit jours.

Il convient de noter que toutes les options ne se négocieront pas à l’expiration, car certaines de ces grèves semblent désormais déraisonnables, d’autant plus qu’il reste environ une semaine.

Toutes les options ne se ressemblent pas

Contrairement aux contrats à terme, les options sont divisées en deux segments. Les options d’achat (call) permettent à l’acheteur d’acquérir de l’Ether à un prix fixe à la date d’expiration. D’une manière générale, ceux-ci sont utilisés sur des transactions d’arbitrage neutres ou des stratégies haussières.

Pendant ce temps, les options de vente (put) sont couramment utilisées comme couverture ou protection contre les fluctuations négatives des prix.

Pour comprendre comment ces forces concurrentes sont équilibrées, il convient de comparer la taille des options d’achat et de vente à chaque prix d’expiration (exercice).

Le 26 mars, les options globales d’Ether ouvrent l’intérêt. Source: Bybt

Les marchés d’options sont un jeu du tout ou rien, ce qui signifie qu’ils ont de la valeur ou deviennent sans valeur s’ils se négocient au-dessus du prix d’exercice de l’appel, ou l’inverse pour les détenteurs d’options de vente.

Par conséquent, en excluant les options de vente neutres à baissières de 20% en dessous du prix actuel de 1 800 $ et les options d’achat au-dessus de 2 160 $, il est plus facile d’estimer l’impact potentiel de l’expiration de vendredi prochain. Les incitations à pomper ou à baisser le prix de plus de 20% deviennent moins probables, car les gains potentiels dépasseront rarement le coût.

Ces données laissent 160 millions de dollars d’options d’achat de 1 000 $ à 2 160 $ ​​grèves pour l’échéance totale des options le 26 mars. Pendant ce temps, les options de vente les plus baissières à 1 440 $ s’élèvent à 95 millions de dollars. Par conséquent, il y a un déséquilibre de 65 millions de dollars en faveur des options d’achat les plus optimistes.

Des taureaux pourraient émerger après l’expiration de ce mois

Si l’expiration des options de 1,15 milliard de dollars pourrait être inquiétante, près de 56% d’entre elles sont déjà jugées sans valeur. Cela a été causé par l’optimisme excessif des acheteurs d’options d’achat au-dessus de 2 160 $ ​​et la récente augmentation du prix de l’Ether qui a entraîné l’annihilation des options de vente neutres à baissières.

En ce qui concerne l’intérêt ouvert restant, les haussiers sont principalement sous contrôle car la récente hausse des prix à 1800 $ a effacé 83% des options baissières.

À mesure que la date d’expiration se rapproche, un nombre croissant d’options de vente perdra de leur valeur si Ether reste aux niveaux actuels, augmentant ainsi l’avantage des options d’achat neutres à haussières.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de la author et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.