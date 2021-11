Les taureaux feraient mieux de boucler leur ceinture pour ce voyage sur la côte ouest

Jason commence par la nouvelle que Nikola Vucevic manquera de temps après un test COVID positif et explique pourquoi les Bulls pourraient devoir simplement s’accrocher et espérer le meilleur lors de leur prochain swing sur la côte ouest (00h30). Ensuite, il discute avec Kahleah Copper du champion WNBA Chicago Sky de son MVP des finales, de la façon dont sa carrière l’a amenée à Chicago, de ce qu’elle a appris de Candace Parker, et plus encore (19:18). Enfin, il le clôt avec quelques messages vocaux sur les Bulls et si les fans des Bears devraient avoir de l’espoir après la performance de Justin Fields dans Monday Night Football (43:24).

Hôte : Jason Goff

Invités : Kahleah Copper

Producteur : Steve Ceruti et Chris Tannehill

