Les taureaux foncent à plein régime

Les Bulls frappent une nouvelle accélération dans une saison au cours de laquelle ils n’ont jamais ralenti, mais au cours de laquelle, comme tout le monde, ils ont eu leur part de problèmes d’absences et d’une épidémie de COVID qui les a contraints à reporter les matchs au milieu de ce mois. Mais maintenant Ils ont les trois grands sur la piste et, comme les choses sont et la plupart des rivaux, c’est plus que suffisant: Les Hawks les ont reçus avec 12 blessés, une équipe en match nul malgré le retour de Trae Young officialisé moins de deux heures avant le match. En fait, ceux qui devaient gagner ont gagné. Et de façon convaincante : 118-130 et onze matchs au-dessus de 50% pour ceux de l’Illinois (21-10), quelque chose qu’ils n’avaient pas connu depuis la clôture (52-30) de la saison 2014-15, le dernier avec Tom Thibodeau comme entraîneur. Ils sont deuxièmes, coincés entre Nets et Bucks, d’un Est dans lequel les Hawks chutent (15-18) à la douzième place. Même en dehors de la zone de jeu et avec la rotation absolument brisée par COVID et quelques blessures supplémentaires. Très mauvaise nouvelle.

Le retour de Trae a stimulé les Hawks, qui menaient au premier quart et détenaient un avantage allant jusqu’à 8 points avant que les Bulls n’égalisent le match en premier et ne s’échappent plus tard, n’étant en sécurité que dans les dernières minutes mais toujours devant après la pause. Trae a presque cloué ses moyennes sur ce parcours (il a terminé avec 29 points et 9 passes décisives), mais il est passé de plus à moins (12+5 au premier quart), finalement épuisé devant la défense ultra-fiscale de Javonte Green et de la recrue Ayo Dusunmu. Cam Reddish a marqué 33 points et 8 triplés, mais a disparu dans la partie centrale du match (11 points au premier quart, 14 au dernier) et Bogdanovic a terminé avec 20. Mais les trois ensemble ne pouvaient pas faire plus, très peu accompagnés, et ils ont concédé la huitième défaite consécutive à domicile, est aux mains de Bulls impeccables et qui ont peaufiné leurs trois grands : 35 points, 5 rebonds et 10 passes avec un tir 14/20 de DeMar DeRozan, 30 points et 9 passes avec un 5/8 de Zach’s triples LaVine (deuxième match après la perte de COVID) et formidable performance d’un Nicola Vucevic qui en profite enfin : 24 points, 17 rebonds, 6 passes décisives, 4 contres et 4/8 en triples.

DeRozan a soutenu les Bulls dans un premier quart-temps au cours duquel il a marqué 15 points et a de nouveau mené, avec Vucevic, la dernière ligne droite au dernier quart, lorsqu’un triple chanceux à la table du centre a mis le 124-114 à 3:16 de la finale . LaVine est apparu au deuxième quart et Coby White a marqué 10 points au troisième après une mauvaise première mi-temps. Les Bulls tournent à plein régime et il ne fait plus aucun doute que ils sont une force avec laquelle il faut compter en Orient.

LOUPS 108-CELTIQUES 103

Dans une saison très difficile, au cours de laquelle ils ont peu souri (16-18 désormais) les Celtics ont connu l’une des pires déceptions du Minnesota (108-103). Ils ont eu huit victimes COVID, dont celle de Jayson Tatum, qui est entré dans les protocoles hier. Et Marcus Smart n’était pas pour un problème dans une main. Mais il y avait Jaylen Brown, Al Horford et Grant Williams sont revenus, et surtout, les Timberwolves étaient bien pires qu’ils ne l’étaient. Beaucoup. Sans aucun partant (Towns, Russell, Edwards, Beverley, Vanderbilt) et sans remplaçants comme Prince et Reid.

Les Celtics ont pris l’avantage à la mi-temps grâce à un 0-13 en fin de deuxième quart-temps (45-56) mais ont sombré dans le dernier quart-temps (34-24). Al Horford a essayé de rassembler l’équipe (16 + 9 + 6) et ils ont lancé autant que Jaylen Brown (26 points, 24 tirs) et Pritchard (24 avec 22) voulaient. Juancho Hernangómez n’a pas eu de chance (2 points, 0/3 aux tirs) dans les minutes (16) qui ont facilité les défaites de son équipe, qui a finalement perdu douloureusement, surpassé par un lot de guerriers de fortune qui comprenait Nathan King (20 + 11 + 4) et le nouveau contrat de dix jours Greg Monroe, un ancien des Celtics qui était totalement hors de la NBA et c’était important. dans la résolution (11 + 9 + 6). De plus, Jaden McDaniels a lancé des galons de joueur importants (17 + 5) et Nowell (29 points) et le chevalier susmentionné ont battu leurs records de score. Triomphe en or, vu les circonstances, pour les Wolves (16-17 désormais), et défaite douloureuse pour les Celtics. Une de plus.

HORNET 123-ROQUETTES 99

Les Hornets ont perdu leur match à Houston après avoir concédé (prolongations incluses) 146 points (146-143). Alors cette fois, son entraîneur James Borrego a mis ses joueurs au défi de laisser les Texans (six défaites en sept matchs, désormais 10-24) sous les 100 points. Ils ont réussi (123-99) une nuit confortable, dans laquelle ils ont été de loin supérieurs à un rival qui est sans Jae`Sean Tate, Garrison Matthews, KJ Martin, DJ Augustin, Jalen Green, Kevin Porter Jr…

Avec tant de victimes, Usman Garuba a eu 13 minutes et a terminé avec 2 points (1/4 aux tirs) et 4 rebonds pour un Rockets emmené par Christian Wood (16 points, 9 rebonds), Eric Gordon (16) et Trevelin Queen (16 + 6 avec 4 interceptions). Chez les Hornets, un très bon match de Plumlee (15 points sans raté et 9 rebonds), LaMelo Ball (16+5+7), Jalen McDaniels (16+3), Oubre (18+3) et surtout un Terry Rozier qui a terminé 27 + 4 + 5 et surtout, il a montré qu’il est à son meilleur moment de confiance sur son tir de toute la saison : 7/12 en triple, 15/32 (presque 47%) sur les trois derniers matchs.