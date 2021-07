Les taureaux forcent Sensex, Nifty plus haut au cours de la dernière heure de négociation; Le rallye pourrait s’accélérer au-dessus de 15 900

Tata Steel, Bajaj Finserv et HDFC ont été les meilleurs gagnants sur Sensex aujourd’hui. (Photo : REUTERS)

Le rallye de la dernière heure sur Dalal Street a vu les taureaux pousser les indices nationaux à la hausse mercredi. S&P BSE Sensex a terminé au-dessus de 53 000, gagnant 193 points ou 0,37%, tandis que Nifty 50 a clôturé à 15 879 ou 0,39%. Tata Steel, Bajaj Finserv et HDFC ont été les meilleurs gagnants de Sensex. Titan, Maruti Suzuki India et Reliance Industries étaient les principaux retardataires. Les marchés plus larges ont clôturé dans le vert mercredi alors que les indices midcap et smallcap ont surperformé les indicateurs de référence. L’Inde VIX, l’indice de volatilité, a clôturé en baisse de 0,50% à 12,21. Bank Nifty a bondi de 192 points. Parmi les autres indices sectoriels, Nifty Auto et Nifty Media ont terminé dans le rouge.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities-

« Nifty a clôturé au plus haut de tous les temps le 07 juillet. Il est juste en deçà du plus haut intrajournalier de 15915. L’élan actuel peut faire passer le Nifty au-delà du plus haut précédent. La rotation sectorielle se poursuit alors que les volumes restent modestes. En cas de chute, Nifty pourrait prendre un support à 15818, tandis qu’en cas de hausse, une fois le précédent plus haut de 15915 franchi durablement, il pourrait remonter vers 15970. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

“Au milieu d’indices mondiaux mitigés et avant les données de bénéfices du premier trimestre de l’exercice 22, les indices boursiers nationaux se sont négociés à plat avec un biais positif vers la fin de la journée. Les marchés mondiaux se sont échangés de manière mitigée avant les minutes du FOMC, les investisseurs préférant les obligations refuges et les dollars. Des chiffres de prévente sains ont stimulé l’intérêt des acheteurs pour les actions immobilières tandis que les actions métalliques ont suivi la tendance. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a clôturé la journée sur une note positive à 15880 avec des gains d’un demi pour cent et a formé une bougie haussière sur le graphique journalier. L’indice est sur le point de sortir de son modèle de triangle ascendant sur le graphique journalier qui se produira au-dessus de la zone 15920 et le triangle ascendant est un modèle de continuation par nature, ce qui signifie qu’une fois que nous nous maintiendrons au-dessus de 15920, nous pourrions voir une bonne hausse à court terme, le support de l’indice se rapproche de la zone 15830-15780 et la résistance se rapproche de la zone 15920-16000.

Mohit Nigam, chef, PMS – Hem Securities –

« Les marchés boursiers se sont remis du creux de la journée et ont terminé sur une note positive avec Sensex clôturé à + 0,37 % et Nifty 50 terminé à + 0,39 %. Les marchés ont réussi à maintenir des niveaux importants de 15 800 dans Nifty 50. Les actions de la PSU Bank ont ​​montré un certain intérêt à l’achat sur le marché avec l’indice Nifty PSU Bank en hausse de 0,44% et Nifty PSE en hausse de 0,43%. Tata Steel, JSW Steel et Bajaj Finserv figuraient parmi les meilleurs gagnants de Nifty 50 tandis que Titan Company, ONGC et Maruti Suzuki figuraient parmi les meilleurs perdants de Nifty 50 aujourd’hui.

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

« La cassure de 15900 à 15950 entraînera un rallye important car elle est associée à une cassure de modèle. La probabilité que les marchés soient susceptibles de connaître une reprise significative s’est multipliée. Si la cassure au-dessus de 15900-15950 se manifeste. Attendez-vous à un mouvement rapide vers 16200-16300. Demain est une expiration hebdomadaire et il est probable que Nifty ne se négociera pas en dessous de 15700 pour la journée. À la hausse, la possibilité que le Nifty augmente au cours du mois est élevée. La ligne MACD s’est aplatie bien que nous ne voyions pas de connexion. Une fois le branchement effectué, préparez-vous à un mouvement rapide.

