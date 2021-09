Les taureaux LTC/USD maintiennent la barre des 215 $, tentant un nouveau support

in

TL;Répartition DR

L’analyse des prix du Litecoin d’aujourd’hui est haussière. Notre analyse quotidienne des prix du Litecoin commence à un minimum intrajournalier de 215 $ à un maximum de 221 $. Le Litecoin se prépare à un rallye

L’analyse des prix du Litecoin d’aujourd’hui est haussière suite à une consolidation du marché autour du support de 145 $ du jour au lendemain après une baisse substantielle plus tôt cette semaine. Par conséquent, nous espérons que la paire LTC/USD subira un renversement au cours des prochaines 24 heures alors que les haussiers visent à faire face à de nouvelles hausses.

Mouvement du prix du Litecoin au cours des dernières 24 heures : le Litecoin détient toujours un support supérieur à 140 $

Nous avons enregistré une fourchette quotidienne étroite sur notre analyse quotidienne des prix du Litecoin, commençant à un minimum intrajournalier de 140 $ à un maximum de 155 $. La fourchette étroite montre que le marché subit peu de volatilité sur le graphique de 24 heures. Le volume des transactions quotidiennes de Litecoin a bondi de 0,41% pour atteindre 3,84 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’élève à 14 milliards de dollars. Litecoin est classé à la 15e position globale parmi les 20 meilleurs altcoins par capitalisation boursière.

Graphique LTC/USD sur 4 heures : LTC sur le point de s’inverser du support de 165 $ ?

Sur le graphique d’analyse des prix Litecoin de 4 heures, nous pouvons observer l’action des prix Litecoin se préparant à retracer plus haut après que la pièce ait chuté vers le plus bas intrajournalier. Le support à 15 $ a empêché de nouvelles baisses, et le prix se négocie actuellement à 216 $.

Graphique LTC/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Litecoin a subi une augmentation de plus de 120% par rapport au swing précédent de 105 $ et au sommet actuel. Nous nous attendons à ce que la pièce enregistre de nouveaux gains au cours de la semaine alors que nous entrons dans la deuxième semaine de septembre.

Le support précédent pour le Silver Bitcoin a été trouvé à 165 $ et a fourni une bonne base de support pour une dynamique ascendante. À moins que les ours ne surmontent la pression d’achat au-dessus de la barre des 200 $, nous espérons que les haussiers pourront maintenir une forte tendance haussière jusqu’à la barre des 250 $.

Analyse du prix du Litecoin : conclusion

Notre analyse des prix du Litecoin montre une activité accrue autour du niveau de 200 $ à 214 $ dans le contexte d’une base de support durable à 210 $. Nous espérons un retracement au cours de la journée et que le Litecoin établira un nouveau plus haut quotidien au-dessus de 221 $. Vous pouvez en savoir plus sur Litecoin sur nos prévisions de prix à long terme pour les années 2021 – 2025.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.

Lien source

Vues de la publication : 6