Les taureaux ont trouvé Luka Doncic

Les Mavericks ont une fiche de 7-4, un début de saison remarquable. Mais il y a un sentiment qu’ils restent très fiable contre les pires équipes mais elles souffrent, et souffriront, contre celles de la partie noble de cette NBA 2021-22. En ce sens, la visite de ces Bulls qui étaient à égalité avec eux et s’en sortent mieux (8-3) après avoir gagné (117-107) un jeu dans lequel ils ont donné le sentiment d’être supérieur. Et celui qu’ils avaient 17 points d’avance dans un quatrième quart-temps où les Mavs ne se sont pas vraiment rapprochés, ils n’ont pas fait peur. Un dunk à 360 degrés de Zach LaVine à 1:50 à gauche était l’affiche, la touche finale à une victoire confortable et brillante pour les Bulls qui partagent la tête de l’Est avec les Wizards. C’est son moment le plus heureux, en sensations et en ambition, ces dernières années.

Les Mavs ont été victimes de leurs propres contradictions et lors d’une belle soirée dans le tir de leur adversaire. En première mi-temps, les visiteurs ont eu leur moment, notamment avec les deuxièmes unités en piste et Jalen Brunson aux commandes des opérations. Il y a eu une manche de 8-24 qui a redressé les hommes de Jason Kidd après un mauvais départ. Mais tout s’est effondré lorsqu’une avance de sept points s’est transformée en un déficit de sept points au deuxième quart-temps. Dans cette première mi-temps, Hardaway Bullock (sans parler de Finney-Smith) n’a pas réussi à sortir sur l’extérieur (1/7) tandis que LaVine et Lonzo Ball n’ont presque pas manqué (7/8). ET Doncic est entré dans la pause avec un -18 en 16 minutes sur la piste.

En seconde période, les Mavs se sont échauffés un peu plus de l’extérieur mais les Bulls ont clôturé le troisième quart-temps avec un 15-4 décisif (95-80), après d’excellentes minutes d’Alex Caruso. La victoire n’a jamais été compromise. Caruso, qui manque cruellement aux Lakers, a terminé avec 16 points, 11 sans échec au tir dans cette dernière ligne droite. Lonzo Ball a récolté 21 points, 6 rebonds et 6 passes décisives avec 7/10 sur 3s, et Zach LaVine a terminé avec 23 points. Lors de la journée la plus sombre de DeRozan (17 points sur 20 tirs), le jeu extérieur des Bulls était de loin supérieur en un jeu Doncic très discret : 20 points, 8 rebonds, 10 passes décisives, 6/18 aux tirs, 1/6 aux triples : « Je dois sélectionner mes coups. Je sais que je le dis toujours, mais c’est qu’il en est ainsi. Honnêtement, je dois être meilleur. » Porzingis a terminé avec 22 points et 12 rebonds mais n’a fait aucune différence, et les Mavs ont semblé fragiles dès que les Bulls ont appuyé sur le gaz. La défaite, enfin, était confortable et juste. Très lâche et très serré.