Les taureaux portent Bitcoin au-dessus de 57 000 $, Ethereum augmente et le marché Altcoin perd son flux

Le mardi 12 octobre, la plupart des crypto-monnaies ont affaibli leurs prix car la plupart se négocient à la baisse. Mis à part Bitcoin, les neuf autres principales crypto-monnaies sont plus faibles au moment de la rédaction de cet article à 09h00 ET.

Selon CoinMarketCap, Bitcoin est en légère hausse de 1,77% et s’échange actuellement à 57 546,41 $. Le prix de la crypto-monnaie phare a augmenté à ce niveau pour la première fois depuis mai, alors que les analystes du marché prévoient que la crypto-monnaie testera à nouveau les sommets historiques atteints en avril de cette année : le niveau de 65 000 $.

L’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière et la devise associée à la blockchain Ethereum, est inférieur à 0,31% à 3 5086,62 $.

Cardano perd également son prix de 4,36 % à 2,12 $, Binance Coin se négocie de 2,34 % à 407,23 $, XRP est en baisse de 4,92 % pour s’échanger à 1,10 $, Solana est Il coule de 5,07 % à 143,46 $, Polkadot est en baisse de 4,97 % à $ 33,32 et Dogecoin glissent de 4,10% à 0,2258 $.

En general, mientras que la capitalización del mercado de criptomonedas global pierde un 1% para situarse en $ 2,30 billones en comparación con el día anterior, el volumen total del mercado de criptomonedas aumentó más del 7% para situarse en $ 105,63 mille millions.

Certains des analystes de renom se sont présentés et ont expliqué les phénomènes qui se déroulent sur le marché des crypto-monnaies.

Mike McGlone, stratège principal des matières premières chez Bloomberg Intelligence, a expliqué les raisons pour lesquelles les prix du Bitcoin et de l’Ethereum augmenteront.

L’analyste affirme que Bitcoin pourrait connaître une augmentation au quatrième trimestre en raison de plusieurs catalyseurs fondamentaux.

Il a déclaré que de nombreux investisseurs préoccupés par l’inflation et la dette pourraient être disposés à faire confiance au Bitcoin, qui donne à la crypto son approvisionnement difficile.

«En ce qui concerne l’augmentation de la dette américaine et les tensions liées à un défaut potentiel, Bitcoin pourrait entrer dans une phase unique de flambée des prix au quatrième trimestre, alors que les marchés gagnent en confiance dans le codage qui définit l’offre de crypto-monnaies. Le drame du plafond de la dette peut jouer contre les gestionnaires qui évitent les allocations au Bitcoin », a déclaré McGlone.

En d’autres termes, le prix du Bitcoin pourrait monter en flèche pour atteindre un sommet de 5 mois, bondissant de plus de 30% en octobre. Alors que les économies du monde entier commençaient à rouvrir et à accélérer leur retour à la reprise, le rallye de Bitcoin indique la confiance des investisseurs dans l’économie mondiale et sa position croissante en tant que classe d’actifs.

Pendant ce temps, McGlone a également souligné qu’Ethereum devrait également connaître une flambée des prix. Il a déclaré que la mise à jour d’EIP-1559 semble exercer une pression sur l’offre d’ETH, ce qui à long terme pourrait profiter à l’actif et améliorer son prix.

Le plancher d’Ethereum juste en dessous de 2 000 $ de mai à juillet semble avoir ajouté un chèque à 3 000 $ pour le quatrième trimestre, faisant pencher le risque par rapport à la récompense vers une nouvelle appréciation des prix. Ceux-ci continueront probablement d’être les premiers jours de la découverte des prix pour Ethereum », a noté McGlone.

Source de l’image : Shutterstock