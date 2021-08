Les taureaux poussent Sensex, Nifty plus haut pour la deuxième journée consécutive; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

La dynamique globale du marché a été positive avec des marchés plus larges participant à la hausse après des jours de sous-performance. (Photo : REUTERS)

Les taureaux ont propulsé les marchés intérieurs à la hausse mardi, aidés par des signaux mondiaux positifs. Le S&P BSE Sensex a terminé la journée en hausse de 403 points ou 0,73% à 55 958 points tandis que le NSE Nifty a zoomé de 0,78% pour clôturer à 16 624. Bank Nifty a progressé, gagnant 1,67% pour terminer à 35 712 points. Bajaj Finserv a été le meilleur gagnant de Sensex, avec un bond de 7,9%, suivi de Tata Steel, Tech Mahindra et Bajaj Finance. De l’autre côté, Nestlé India a perdu 1,34%, étant le seul titre Sensex à chuter de plus de 1% mardi, suivi par Infosys, HDFC et HCL Technologies. La dynamique globale du marché a été positive avec des marchés plus larges participant à la hausse après des jours de sous-performance. India VIX a clôturé avec des pertes.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities-

« Les principaux indices de référence ont maintenu une dynamique positive pour la deuxième session consécutive grâce à un fort courant sous-jacent dans les valeurs financières, les métaux et les actions pétrolières et gazières. La texture du rallye de repli indique que l’indice est susceptible de se consolider entre 16500 et 16720 niveaux. De plus, sur le graphique intrajournalier, l’indice a formé une formation inférieure plus élevée qui suggère une nouvelle tendance à la hausse par rapport aux niveaux actuels. Tant que l’indice se négocie au-dessus du niveau SMA à 10 jours ou 16500, la vague de tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux 16700-16750. D’un autre côté, l’indice serait vulnérable en dessous de 16500. »

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

“Nifty a bien rebondi au cours des deux derniers jours et le 24 août, il a comblé l’écart formé vendredi sur la base de la clôture. Le ratio de déclin avancé s’est également considérablement amélioré pour atteindre son plus haut niveau depuis le 12 août. Nifty n’est qu’à 76 points du plus haut historique formé le 18 août. Plus que Nifty, l’accent restera pendant un certain temps sur les marchés plus larges, quant à savoir combien le marché au sens large se rétablit lorsque le Nifty est proche des sommets historiques. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Un fort rebond sur des marchés plus larges ainsi que des indices mondiaux favorables ont renforcé l’optimisme à Dalal Street, mené par les actions des métaux, des banques et de l’immobilier. Les actions de métaux ont mené le rallye, car des achats de valeur ont été observés dans le secteur après de profondes ventes au cours des quatre dernières séances de bourse en raison de la faiblesse des contrats à terme sur le minerai de fer à travers le monde. L’USFDA a accordé l’approbation complète au vaccin contre le covid-19 par Pfizer et BioNTech, qui ont pompé dans l’espoir d’inoculations plus rapides. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

“Alors que les Bajaj Twins ont aidé à ramener le Sensex à 56K dans le commerce de l’après-midi, ce qui était plus encourageant, c’était de voir des investisseurs avisés commencer à accumuler des actions vendues à des niveaux plus élevés sur le marché au sens large, ce qui témoigne de la reprise du cycle de bénéfices au cours du premier trimestre malgré la impact négatif de la deuxième vague. Le dynamisme des collectes d’impôts a ramené les traders dans les noms de Metal alors même que la Nifty Bank a apporté un bon soutien. »

Arijit Malakar, responsable de la recherche Ashika Stock Broking –

Le marché a clôturé en force mardi sur la base d’indices mondiaux positifs et d’un optimisme quant à la croissance économique au milieu de l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19 par les États. Le déblocage dans le pays s’est manifesté par l’amélioration des performances de divers indicateurs à haute fréquence du secteur industriel et des services, de la mobilité et de la perception des péages en juillet 2021. L’activité commerciale en Inde est restée soutenue pour la deuxième semaine consécutive avec l’indice de reprise des affaires Nomura India atteignant 100,8 pour la semaine terminée le 22 août. Les marchés mondiaux sont également restés solides après que la FDA américaine a donné l’approbation finale du vaccin Pfizer Inc. /BioNTech SE COVID-19. Baring IT et FMCG indexent tous les principaux indices clôturés en positif. »

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

“Dans l’ensemble, l’indice est dans une tendance haussière et s’échange continuellement à la hausse avec des formations plus élevées et plus basses plus élevées au cours des deux derniers jours. Sur les graphiques de quatre heures, l’indice a pris un support immédiat à la formation de la bande de Bollinger moyenne, ce qui indique de nouveaux mouvements positifs. Cependant, il existe toujours un obstacle à environ 16700 niveaux qui peut agir comme une zone de résistance immédiate. Au-dessus de cela, vous pouvez vous attendre à des niveaux de 16800/16850 dans l’indice astucieux, tandis qu’à la baisse, le support se situe à 16400 niveaux.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.