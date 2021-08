Les taureaux prennent le contrôle du marché alors que le prix de l’Ethereum dépasse les 3 000 $, pourquoi le rallye peut continuer Crypto new media

in

Ethereum a bondi alors que London Hard Fork est opérationnel et fonctionne correctement. Après le Hard Fork et la mise en œuvre d’EIP-1559, le prix de l’ETH n’a cessé d’augmenter, à mesure que l’intérêt pour le réseau Ethereum grandit. Le prix a dépassé 3 000 $ pour la première fois en plus d’un mois au cours du week-end, ce qui a vu le prix du bitcoin dépasser les 44 000 $. Le prix de l’ETH a rapidement suivi la hausse des prix.

Bien que le prix de l’ETH ait fluctué par la suite, tombant en dessous de 3 000 $, le prix est depuis remonté au-dessus de 3 000 $. Cela montre l’incroyable force de maintien représentée à ce niveau de prix actuel. Les sentiments de détention continuent de croître sur l’ensemble du marché.

Les investisseurs restent optimistes pour le lancement de l’ETH 2.0, qui devrait être lancé en 2022. Le passage du réseau à un mécanisme qui réduit la consommation d’énergie de l’actif de 99,5 % est un catalyseur pour une flambée des prix. Cela aurait résolu un problème pour les investisseurs et les mineurs sur le marché.

La hausse des prix d’Ethereum est en corrélation avec une hausse des prix qui se produit actuellement sur le marché. Les pièces affichent des bénéfices énormes alors que le week-end se termine pour inaugurer la nouvelle semaine.

Ethereum devient déflationniste

Le bon lancement de l’EIP-1559 présente l’atout avec la capacité de devenir déflationniste au fil du temps. Les pièces ETH sont brûlées au lieu d’être mises en circulation, ce qui réduit effectivement le taux d’envoi de nouvelles pièces ETH sur le marché. Le London Hard Fork modifie la politique monétaire d’Ethereum. Les frais de transaction ne sont plus envoyés aux mineurs. Mais sont maintenant brûlés à la place.

Le taux de combustion d’Ethereum se situe actuellement à 2,73 ETH brûlés par minute au cours de la dernière heure. Depuis la mise en service du hard fork, plus de 17 000 pièces ont été brûlées à ce jour. Cela signifie que plus de 52 millions de dollars d’ETH ont disparu. Ce nombre ne fera que continuer à croître avec chaque minute qui passe.

L’ETH brûlé aurait été mis en circulation, mettant encore plus d’offre sur le marché, ce qui réduirait la valeur de la pièce. Mais comme ce montant est retiré de l’équation, il ralentit l’offre d’ETH sur le marché.

Les spéculations restent que la vitesse à laquelle l’ETH est brûlé sera probablement suffisamment rapide pour que l’offre ralentisse, ce qui entraînera une augmentation de la demande pour l’actif plus élevée que l’offre. Ceci, à son tour, rendrait l’actif numérique plus précieux.

Le prix de l’ETH semble à la hausse

Le prix de l’ETH continue de montrer des indications que le prix continuera d’augmenter. Une bonne indication est une baisse qui a fait redescendre le prix en dessous de 3 000 $, qui a ensuite été suivie d’une correction rapide au-dessus de 3 000 $.

Cela indique que les taureaux continuent d’avoir une emprise sur le prix de l’Ethereum. Tant que l’ETH maintiendra sa trajectoire actuelle, l’actif numérique sera déterminé à dépasser son record historique de 4 000 $.

L’établissement d’un nouveau record historique verra un afflux d’investisseurs revenir sur le marché. La trajectoire à partir de là resterait à voir lorsque le marché se déplacerait dans le territoire de l’extrême cupidité. Mais pour l’instant, le prix d’Ethereum a continué à se maintenir.

Le prix de l’ETH continue de grimper | Source : ETHUSD sur TradingView.com

Au moment d’écrire ces lignes, l’ETH se négocie actuellement à 3 111 $, tandis que le prix du bitcoin continue de maintenir son élan au-dessus de 45 000 $.

