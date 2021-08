Les taureaux prennent l’étoile DeMar DeRozan

08/12/2021 à 6h17 CEST

. / Chicago

Les Chicago Bulls fermé ce mercredi un Accord de signature et d’échange avec les Spurs de San Antonio par l’attaquant des étoiles DeMar DeRozan, qui la semaine dernière avait déjà accepté un contrat de trois saisons et 72,4 millions d’euros (85 millions de dollars). Chicago a envoyé le vétéran vers l’avant Thaddeus Young et Al-Farouq Aminu, un choix de repêchage protégé de première ronde et deux choix de deuxième ronde aux Spurs.

Quatre fois All-Star, DeRozan a tweeté une vidéo animée mettant en vedette la chanson d’introduction des Bulls “SIRIUS” par le projet Alan Parsons. Il montre un troupeau de taureaux courant dans les rues de Chicago, devant des monuments emblématiques tels que l’Art Institute, les pistes L, le chapiteau du Chicago Theatre et la statue de Michael Jordan au United Center.

DeRozan a récolté en moyenne plus de 20 points à chacune des huit dernières saisons avec les Raptors de Toronto et San Antonio. A marqué 21,6 par match l’année dernière et tourné un peu moins de 50%. Mais San Antonio a raté les playoffs pour la deuxième saison consécutive après 22 apparitions consécutives, un record NBA. L’attaquant vedette, qui a eu 32 ans samedi dernier, formera un trio de grands marqueurs tels que le gardien olympique Zach LaVine et un double centre All-Star, le Suisse monténégrin Nikola Vucevic.

Les Bulls ont également obtenu le meneur Lonzo Ball, par le même système d’entente et de transfert avec les New Orleans Pelicans, ce qui leur permet d’avoir un onze de départ complètement renouvelé d’hommes courts. L’équipe de Chicago cherche à faire un bond dans la Conférence Est après avoir raté les séries éliminatoires pour la quatrième année consécutive. Ils ont terminé onzième dans l’Est avec une fiche perdante de 31-41, deux matchs derrière Charlotte Hornets pour la dernière manche.