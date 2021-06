Les taureaux reviendront-ils à D-Street après une interruption de deux jours ? 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

in

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont été vendeurs nets pour une deuxième journée consécutive jeudi. Les FII ont retiré Rs 879 crore. (Photo : REUTERS)

Suite aux commentaires bellicistes de la Fed américaine, les indices de référence nationaux ont reflété leurs pairs mondiaux jeudi et ont clôturé en territoire négatif. À la cloche de clôture, S&P BSE Sensex était à 52 323 tandis que l’indice Nifty 50 a terminé la journée à 15 691. Des marchés plus larges ont suivi. Vendredi matin, SGX Nifty était dans le vert, laissant entrevoir un élan positif avant la cloche d’ouverture. Les signaux mondiaux ont été mitigés aux premières heures des échanges. « Le marché intérieur pourrait se consolider pendant un certain temps avant de reprendre son rallye. Techniquement également, la tendance reste intacte jusqu’à ce que Nifty se maintienne au-dessus de 15 700 pour une progression vers la barre des 16 000 », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal.

Veille mondiale : À Wall Street, le NASDAQ, riche en technologies, a clôturé en hausse de 0,87%, mais le S&P 500 et le Dow Jones sont restés négatifs. Parmi les pairs asiatiques, Shanghai Composite et TOPIX étaient en baisse dans le rouge tandis que Hang Seng, Nikkei 225, KOSPI et KOSDAQ étaient en hausse avec des gains.

Approche technique : Pour la première fois en 19 séances, Nifty a chuté pendant deux séances de bourse consécutives, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « Par conséquent, cette action signale la force de la réservation de bénéfices qui a émergé des nouveaux sommets. Ce n’est pas un bon signe pour que les taureaux maintiennent les sommets », a-t-il ajouté. Nagaraj Shetti a ajouté que Nifty a rompu le support crucial de l’EMA de 10 jours.

Niveaux à surveiller: « Dans l’immédiat, les niveaux 15770/52500 et 15850/52700 seraient des obstacles majeurs (pour Nifty/Sensex) », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Equity Technical Research, Kotak Securities. Il a ajouté qu’en dessous de 15550/51700, le Nifty/Sensex tomberait progressivement à 15400/51300 ou dans le pire des cas 15300/51000.

Métiers FII et DII : Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont été vendeurs nets pour une deuxième journée consécutive jeudi. Les FII ont retiré Rs 879 crore. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII), cependant, sont devenus des acheteurs nets, la citrouille à Rs 45 crore.

Veille IPO : A la fin du jour 2 de souscription, Dodla Dairy Limited a été souscrite par les investisseurs 3,3 fois et les investisseurs particuliers souscrivant à leur part 6,18 fois. D’autre part. L’IPO de KIMS a franchi la mi-parcours et a clôturé avec 0,56 fois la souscription. Les investisseurs particuliers ont sursouscrit l’introduction en bourse de KIMS.

