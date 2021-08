Les taureaux se préparent à pousser XLM à plus de 0,35 $ Crypto new media

TL;Répartition DR

Une analyse des prix stellaire révèle que les niveaux de prix évoluent lentement vers la direction haussière. Le prix a connu une amélioration jusqu’à 0,35 $ aujourd’hui. Les taureaux atteindront de nouveaux sommets si le support continue à être de 0,34 $.

Les graphiques montrant l’analyse des prix de Stellar deviennent haussiers aujourd’hui tout en faisant face à une certaine résistance des ours également. L’élan est grand car le prix a dépassé avec succès l’obstacle de 0,35 $ au cours des derniers jours.

Bien que les dernières heures aient été critiques car la dynamique baissière a été très forte, les haussiers s’efforcent aujourd’hui de relever le niveau des prix conformément à l’analyse des prix de Stellar.

Graphique des prix XLM/USD sur 1 jour : les taureaux enregistrant une reprise lente et dépassant les 0,353 $

Le graphique des prix sur 1 jour montrant les valeurs des crypto-monnaies a connu une légère reprise au-dessus de la résistance de 0,35 $ aujourd’hui. Au cours des derniers jours, la dynamique baissière a eu un impact énorme sur la valeur des prix, car la dynamique a été très intense.

Aujourd’hui, les niveaux de prix retrouvent leur ancien niveau à un rythme lent, et il y a des chances qu’ils atteignent le niveau de la moyenne mobile (MA) à 0,36 $.

Tableau des prix XLM/USD 1 jour. Source : TradingView

La volatilité diminue lentement, ce qui est encourageant pour la crypto-monnaie, tandis que la moyenne de la bande de Bollinger a atteint 0,35 $ de niveau. Les bandes de Bollinger affichent également les valeurs de la bande supérieure et de la bande inférieure qui sont respectivement de 0,41 $ et 0,28 $. Le score de l’indice de force relative (RSI) augmente également et affiche le score à 55,23.

Analyse de prix stellaire : montée lente mais régulière vers un nouveau sommet

L’analyse des prix Stellar de 4 heures indique une hausse considérable du prix après une pente baissière continue. Le prix a augmenté jusqu’à 0,35 $, ce qui est une amélioration notable depuis les dernières heures.

La moyenne mobile est de 0,36 $, juste au-dessus du niveau des prix, tandis que la moyenne de la bande de Bollinger est présente à 0,37 $. La volatilité augmente progressivement à mesure que les bandes de Bollinger s’élargissent, ce qui indique que les ours peuvent encore riposter.

Tableau des prix XLM/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Au fur et à mesure que l’élan prend de l’ampleur, la bande supérieure de Bollinger a grimpé pour atteindre 0,39 $, tandis que la bande inférieure s’est abaissée à 0,35 $. Dans le graphique XLM/USD de 4 heures, le score RSI progresse également fortement au-dessus de 40,83 et se situe maintenant à un chiffre très neutre.

Tableau des indicateurs techniques XLM/USD. Source : TradingView

Comme la tendance de la crypto-monnaie est aujourd’hui haussière, le graphique des indicateurs techniques montre également un signal d’achat pour la pièce Stellar. Il y a 26 indicateurs collectivement, dont 11 sont en position d’achat, cinq en position de vente et 10 en position neutre.

L’indicateur des moyennes mobiles montre également des résultats similaires, et le compteur montre un signe positif pour les acheteurs. Il y a 10 indicateurs sur le signal d’achat, quatre sur le signal de vente, et un seul indicateur se trouve à la position neutre.

Les oscillateurs sont relativement neutres car le marché a observé une concurrence féroce ces derniers jours, et neuf indicateurs nous montrent une tendance neutre, tandis qu’un indicateur chacun est présent sur les positions de vente et d’achat, respectivement.

Conclusion de l’analyse des prix stellaires

D’après l’analyse des prix Stellar sur 4 heures et 1 jour ci-dessus, il peut être confirmé que le marché est plus accueillant pour les acheteurs. On s’attend à ce que davantage d’acheteurs procèdent à leurs transactions et prennent le prix au-dessus de 0,35 $ en raison de plus de records de vente.

La résistance présente à 0,39 $ ne peut être dépassée que le mois prochain si la dynamique haussière se maintient et atteint de nouveaux sommets chaque semaine. De plus, les baissiers sont supposés traverser la courbe haussière, s’il n’y a pas de pression des acheteurs.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.