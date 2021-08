Les taureaux sont assis sur la clôture alors que l’action des prix est lente en dessous de 402 $ Crypto new media

in

TL;Répartition DR

Le chandelier rouge domine le graphique des prix de cette semaine. Le niveau de résistance se trouve à 402,27 $. L’analyse du prix des pièces de monnaie de Binance montre un support à 379,26 $.

binance-coin-price-analysis-2021-08-15″>La dernière mise à jour concernant l’analyse des prix des pièces Binance montre une baisse progressive des niveaux de prix. La crypto-monnaie s’efforce de briser la résistance et de franchir la barrière des prix à 402,276 $. Au cours des dernières 48 heures, une dynamique haussière a été détectée ici et là, avec des fluctuations de prix. Pourtant, les ours continuent de régner sans laisser le prix remonter au-dessus de 420,553 $.

L’analyse du prix des pièces de monnaie de Binance montre une baisse importante à 402,76 $

L’analyse du prix des pièces Binance en 4 heures montre une dynamique relativement baissière aujourd’hui. Les niveaux de prix continuent de baisser alors que la ligne de tendance à court terme va à la baisse. Les bandes de Bollinger se rétrécissent, ce qui peut être un bon signe pour le marché des crypto-monnaies. Leur moyenne est fixée à 300,908 $, avec leur volet supérieur présent au niveau de prix de 420,553 $ tandis que le volet inférieur est à 379,36 $. De plus, il semble que le SMA 20 passera bientôt en dessous du SMA 50, ce qui est également une indication baissière.

Tableau des prix BNB/USD sur 4 heures. Source : TradingView

La moyenne mobile nous renseigne sur la moyenne collective calculée au cours de la semaine dernière, à 406,63 $. Le score de l’indice de force relative (RSI) est de 55,53, ce qui est un chiffre très neutre, et des tendances surprenantes peuvent être attendues à l’avenir.

Graphique des pièces de monnaie Binance sur 1 jour : le mouvement à la baisse des prix domine

La progression sur 24 heures sur le graphique d’analyse des prix BNB/USD s’avère favorable pour les ours avec une résistance de 402,27 $. La volatilité augmente pour la dynamique baissière et les tendances futures des prix peuvent être similaires. Les statistiques révèlent que la moyenne mobile (MA) nous montre une valeur de 380,56 $, tandis que les bandes de Bollinger sont à une moyenne de 351,35 $.

Tableau des prix BNB/USD à 1 jour. Source : TradingView

D’un autre côté, le score RSI atteint le seuil de surachat avec une valeur de 70,54, car il y a eu des retours haussiers au cours de la semaine dernière. Enfin, les valeurs mentionnées des bandes de Bollinger sont en tant que telles ; la valeur inférieure est de 287,6 $, tandis que la valeur supérieure est de 414,73 $, telle qu’extraite du graphique.

Graphique des indicateurs techniques BNB/USD. Source : TradingView

Le marché d’aujourd’hui a montré une forte bataille entre les acheteurs et les vendeurs, les deux luttant pour prendre le contrôle du marché. Le résumé révèle une dynamique d’achat, avec cinq indicateurs de vente, sept neutres et un total de 14 comme indicateurs d’achat. Si nous avançons et parlons des indicateurs de moyennes mobiles, les chiffres suivants sont affichés ; treize indicateurs sont en position d’achat, un indicateur est neutre tandis que l’indicateur restant est en position de vente.

Le graphique des indicateurs techniques BNB/USD nous indique également les tendances des oscillateurs aujourd’hui. Il existe une forte dynamique de vente, avec de plus en plus de vendeurs approchant le marché et vendant des actifs pour couvrir leurs pertes. Selon la dernière analyse, quatre oscillateurs sont à l’état de vente, six au neutre, tandis qu’un seul oscillateur est à l’état d’achat.

Conclusion – Les taureaux attendent des signaux d’achat clairs

Les tendances globales observées sur le marché actuel ont favorisé les vendeurs qui sont les participants dominants. La valeur de la résistance diminue progressivement et pourrait continuer à descendre plus bas que le prix d’aujourd’hui, c’est-à-dire 402,27 $. Si les tendances haussières actuelles suivent, il existe alors une possibilité adéquate que les niveaux de support descendent même en dessous de 287,58 $. Mais si les taureaux réussissent à prendre les devants, le niveau de résistance peut être franchi et un nouveau sommet peut être atteint au-dessus de 414,73 $.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.