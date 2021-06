Les taureaux sont de retour, mais les craintes réglementaires entravent le rallye DeFi et altcoin

Comparer

Le Bitcoin fait son retour, mais la menace persistante de la réglementation continue de peser sur les jetons DeFi et certains altcoins.

Le 19 mai, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies a chuté de 19% et n’a pas atteint la barre des 1,8 billion de dollars depuis lors. Plus de 40 jours se sont écoulés et les investisseurs ont commencé à se demander ce qui pourrait arriver aux altcoins si le marché baissier actuel met plus de temps que prévu à se rétablir.

Avant d’approfondir cela, les analystes doivent d’abord comprendre si des secteurs spécifiques ont mieux résisté que la plupart, et plus important encore, ils doivent distinguer quelles crypto-monnaies ont réussi à rester à flot au cours des 30 derniers jours.

Capitalisation boursière totale des crypto-monnaies (en milliards). Source : TradingView

Bien que la capitalisation boursière totale de la cryptographie ait baissé de 5% en 30 jours, près de 44 des 100 principales devises ont baissé de 19% ou plus au cours de cette période. Ces données sont un indicateur fort que les investisseurs ont réduit les pertes sur certains altcoins.

Les pires résultats dans le top 100 au cours des 30 derniers jours. Source : CoinMarketCap

La liste des moins performantes montre un nombre impressionnant de jetons de plate-forme de contrat intelligent. En fait, cinq des six premiers entrent dans cette catégorie. Un aspect clé pourrait être la forte baisse des tarifs du gaz sur le réseau Ethereum, qui entraîne une baisse de la demande de solutions alternatives.

Un autre modèle qui a émergé est la catégorie d’actifs synthétiques, représentée par le jeton de réseau Synthetix (SNX), l’UMA et le jeton de protocole perpétuel PERP. Les investisseurs pourraient repérer des problèmes potentiels, car le Forum économique mondial a récemment publié un ensemble d’outils politiques pour une réglementation financière décentralisée. De plus, Dan Berkovitz, commissaire de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, a déclaré que DeFi est probablement illégal.

En revanche, la liste des valeurs aberrantes au cours du dernier mois est nettement plus courte. Seuls 12 des 100 premiers parviennent à présenter des performances positives.

Le meilleur du top 100 des 30 derniers jours. Source : CoinMarketCap

Cette fois, il est difficile de trouver une tendance commune parmi les meilleurs. Le jeton AMP de Flexa et le QNT de Quant ont récemment été répertoriés sur Coinbase Pro. Pendant ce temps, Theta devrait lancer son Mainnet 3.0 le 30 juin. Enfin, Solana Labs, qui est à l’origine du populaire token SOL, a levé 314 millions de dollars grâce à une vente privée de tokens.

Par conséquent, certaines conclusions peuvent être tirées de l’analyse. Le fait que seuls 12 jetons aient pu afficher des gains au cours des 30 derniers jours montre que la diversification dans les altcoins n’en valait peut-être pas la peine. Pendant ce temps, parier sur les « tueurs d’Ethereum » a offert des pertes plus élevées, car le marché baissier lui-même a réussi à freiner les tarifs excessifs du gaz.

Enfin, l’incertitude réglementaire entourant DeFi ne sera pas résolue de manière réaliste dans les 30 prochains jours. Il y a des raisons de croire que la mise à jour du réseau Ethereum de juillet et les retombées de la décision d’El Salvador de convertir Bitcoin (BTC) en monnaie officielle attireront probablement l’attention et l’argent des investisseurs sur le BTC et l’Ether (ETH).

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.