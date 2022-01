Les taureaux sont la meilleure histoire de la NBA et de l’affaire du Temple de la renommée de Devin Hester

Jason sonne en 2022 avec un récapitulatif de la victoire 29-3 des Bears sur les Giants. Pour la première fois depuis longtemps, les Bears ont dominé l’une des rares équipes en moins bonne forme qu’elles (02:25). Robert Quinn établit un record de franchise pour les sacs en une saison, et Jason explique pourquoi le jeu de Quinn a été l’un des rares points positifs de la saison (09:47). DeMar DeRozan a continué son jeu exceptionnel au cours d’un week-end qui a comporté des tirs gagnants consécutifs. Jason nous explique pourquoi il pense que les Bulls sont la meilleure histoire de la NBA cette saison et pourquoi ils devraient faire tout ce qu’il faut pour verrouiller le non. 1 tête de série dans la Conférence Est (13h30). Devin Hester a été « ridicule » tout au long de sa carrière avec les Bears de Chicago, et il est maintenant finaliste du Pro Football Hall of Fame. Jason explique pourquoi Hester était l’un de ses athlètes préférés à regarder et à couvrir (33:22).

Hôte : Jason Goff

Producteurs : Steve Ceruti, Chris Tannehill et Jessie Lopez

S’abonner: Spotify