Les taureaux XMR/USD ne pouvaient pas abandonner – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix Monero – 27 août

À l’heure actuelle, le prix du Monero fait face au côté positif car les taureaux visent à faire glisser le prix du marché jusqu’au niveau de résistance de 350 $.

Marché XMR/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 350 $, 370 $, 390 $

Niveaux d’assistance : 250 $, 230 $, 210 $

XMRUSD – Graphique quotidien

Le prix XMR/USD se négocie maintenant à près de 320 $ alors qu’il oscille autour du niveau de résistance de 315 $ au moment de la rédaction. Le prix Monero pourrait augmenter si la crypto dépasse la limite supérieure du canal. Cependant, XMR/USD peut atteindre le niveau de résistance de 330 $ si les taureaux se concentrent sur la tendance haussière.

Analyse des prix de Monero : le prix de Monero pourrait augmenter

Selon le graphique journalier, le prix Monero peut continuer à suivre le mouvement haussier car l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est vu passer au-dessus du niveau 60, mais si les croisements au-dessus de la limite supérieure du canal, il y a une tendance plus élevée que la pièce peut probablement trouver les niveaux de résistance potentiels à 350 $, 370 $ et 390 $. D’un autre côté, tout mouvement baissier vers la limite inférieure du canal peut localiser les supports critiques à 250 $, 230 $ et 210 $ respectivement.

Marché XMR/BTC : le prix de Monero évolue latéralement

Contre Bitcoin, le prix Monero est limité à une fourchette, car la pièce peut faire face à une tendance haussière au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Le prochain niveau de résistance peut être au-dessus de la limite supérieure du canal à 6600 SAT, ce qui pourrait localiser une résistance clé supplémentaire à 6900 SAT et au-dessus si la course haussière devient énorme.

XMRBTC – Graphique quotidien

À la baisse, le prix du Monero pourrait faire face à une résistance à 6000 SAT. Si, au cas où la pièce passerait en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, le niveau de support pourrait être situé à 5800 SAT et en dessous. Cependant, la crypto-monnaie peut rencontrer une forte résistance car l’indicateur technique Relative Strength Index (14) dépasse le niveau 60. Peut-être que si le signal reste au-dessus de cette barrière, les traders peuvent s’attendre à une pression haussière supérieure aux moyennes mobiles.

