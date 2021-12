Les taux à court terme augmenteront encore en 2022 alors que la RBI accélère la normalisation de la liquidité

En décembre, la RBI a augmenté le montant des enchères VRRR et a déclaré qu’à partir de janvier, l’absorption des liquidités se fera principalement par le biais des enchères.

Par Manish M Suvarna

Les rendements de la dette à court terme sur l’ensemble des instruments devraient encore augmenter fortement au cours de l’année civile 2022, car la Banque de réserve de l’Inde (RBI) a intensifié les mesures visant à resserrer la liquidité du système bancaire par le biais de prises en pension régulières à taux variable de 14 jours et à court terme. (VRRR) enchères. Les attentes d’une hausse des taux de prise en pension inversée au cours des prochains mois contribuent à ce sentiment.

Selon les gestionnaires de fonds et les sociétés de courtage, les taux des titres de créance à court terme devraient augmenter de 70 à 120 points de base au cours de l’année. Après la politique monétaire de décembre, les rendements à court terme ont déjà augmenté de 25 à 30 points de base.

« La RBI a réduit la liquidité globale du système via des prises en pension à long terme, ce qui a entraîné une flambée des taux au jour le jour. En conséquence, les taux à court terme des bons du Trésor et des bons du Trésor ont également augmenté régulièrement. On peut s’attendre à ce qu’avec une inflation restant élevée, les taux effectifs au jour le jour augmenteront entre 100 et 150 points de base l’année prochaine », a déclaré Sandeep Bagla, PDG de Trust Mutual Fund.

Les courtiers du marché monétaire s’attendent à ce que la normalisation des liquidités par la RBI se poursuive également l’année prochaine, ce qui finira par pousser les taux à court terme à la hausse. « Les taux à court terme reflètent que malgré la position accommodante, la RBI a entamé le processus de normalisation. Nous prévoyons que la même chose se poursuivra l’année prochaine, surtout si d’autres banques centrales commencent également à augmenter leurs taux », a déclaré Sandeep Yadav, vice-président senior, responsable des titres à revenu fixe, DSP Investment Managers.

Depuis la politique monétaire d’août, la RBI a augmenté le montant à retirer via le VRRR à 14 jours, ce qui a exercé une pression sur les taux à court terme. Dans la politique de décembre également, il a augmenté le montant du VRRR. Cela s’est traduit par une forte hausse des taux au jour le jour et à court terme, oscillant actuellement autour du taux repo, soit à 4%. Avec cela, le taux repo est redevenu un taux opérationnel. Au cours des derniers mois, le taux de prise en pension était le taux opérationnel car la banque centrale avait conservé d’abondantes liquidités dans le système bancaire.

Les concessionnaires s’attendent également à ce que la banque centrale relève le taux des prises en pension dans la prochaine politique. Pendant la pandémie, la RBI a conservé des liquidités abondantes dans le système, ce qui a élargi l’écart entre les titres à court terme et à long terme. Mais maintenant, les taux à court terme augmentent plus rapidement que les taux à long terme, ce qui contribue à l’aplatissement de la courbe des taux.

« La courbe des taux est raide et tient compte des hausses de taux de la RBI. Mais certaines surprises peuvent venir de la gestion de l’énorme excédent de liquidités, qui peut avoir une incidence sur les taux à court terme », a déclaré Puneet Pal, responsable des titres à revenu fixe, PGIM Mutual Fund.

Cependant, une hausse des taux des prises en pension n’est pas prévue pour bientôt, mais au troisième ou quatrième trimestre 2022-2023. En effet, il existe encore une incertitude parmi les investisseurs en raison de la variante Omicron de Covid-19. « Nous pensons que la RBI maintiendra le taux des prises en pension inchangé jusqu’en septembre 2022 », a déclaré George Heber Joseph, PDG/CIO, ITI Mutual Fund.

