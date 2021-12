Les taux à court terme remontent alors que l’excédent de liquidité se rétrécit

La demande des fonds communs de placement et d’autres investisseurs est également restée faible, car ils retenaient certains de leurs fonds en raison des anticipations d’une nouvelle hausse des taux.

Par Manish M Suvarna

Les rendements des titres de créance à court terme tels que les billets de trésorerie et les bons du Trésor (T-bills) ont augmenté au cours de la dernière semaine, après que l’excédent de liquidités du système bancaire se soit resserré en raison des enchères de repo à taux variable (VRRR) et des sorties de avance d’impôt.

La demande des fonds communs de placement et d’autres investisseurs est également restée faible, car ils retenaient certains de leurs fonds en raison des anticipations d’une nouvelle hausse des taux. Les rendements des papiers commerciaux à échéance de trois mois émis par les sociétés financières non bancaires ont augmenté de 6 à 9 points de base, et ceux des entreprises manufacturières ont augmenté de 12 à 18 points de base. Alors que le rendement seuil des bons du Trésor à 91 jours a augmenté de 4 points de base, les gilts à 182 jours et 364 jours ont bondi de 6 points de base et de 3 points de base, respectivement.

« La liquidité s’est resserrée ces derniers jours en raison des enchères VRRR, des paiements anticipés d’impôts et elle se resserrera davantage après les sorties de TPS. Tous ces éléments exercent une pression sur les taux à court terme, et nous avons donc constaté qu’ils ont augmenté d’environ 20 points de base », a déclaré Marzban Irani, CIO – revenu fixe, LIC Mutual Fund.

La liquidité du système bancaire s’est rétrécie la semaine dernière à la suite du montant plus élevé des enchères VRRR menées par la Reserve Bank of India (RBI). Parallèlement, les sorties d’impôt anticipé ont également eu un impact sur l’excédent de liquidité. Selon les participants au marché, près d’un crore de Rs 1 lakh a été retiré du système de paiement anticipé des impôts.

La RBI a augmenté les montants dans le cadre des enchères VRRR et a déclaré à partir de janvier que l’absorption des liquidités se ferait principalement par le biais des enchères. Vendredi, il a effectué un VRRR de 14 jours de Rs 6,50 crore lakh, qui a obtenu une réponse modérée de la part des banques et ils ne se sont garés qu’un peu plus de Rs 3 lakh crore à un seuil de 3,99 %. Lundi, il a annoncé un VRRR imprévu de 3 jours de Rs 2 lakh crore.

Les acteurs du marché ont déclaré que la banque centrale, dans le cadre de sa décision, a indiqué qu’elle souhaitait que les taux à court terme se rapprochent du taux des prises en pension au fil du temps et que, de ce fait, les taux de ces instruments soient ajustés. La liquidité se resserre, mais certains afflux sont attendus la semaine prochaine en raison des dépenses du gouvernement pour les salaires et les retraites qui augmenteront l’excédent de liquidités.

« Actuellement, la RBI se concentre davantage sur le calibrage de la liquidité plutôt que sur une hausse du taux de prise en pension inversée. Cela peut être dû à de nombreuses incertitudes à l’horizon dont celle due à la variante Omicron. Désormais, si la liquidité se rétrécit, les taux à court terme auront par défaut tendance à se rapprocher du taux des prises en pension et, par conséquent, les prises en pension deviendront un taux opérationnel », a déclaré Mahendra Kumar Jajoo, directeur des investissements des titres à revenu fixe chez Mirae Asset Investment Managers (Inde).

Les courtiers s’attendent à ce que les taux des papiers à court terme augmentent encore de 20 à 25 points de base, car la liquidité devrait encore se resserrer dans les prochains jours.

