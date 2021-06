Les taux chutent d’une falaise, suggérant un appétit pour le risque, mais les protocoles de prêt mènent à la DeFi

in

Tout comme le reste du marché des crypto-monnaies, le secteur de la finance décentralisée (DeFi) surmonte les malheurs de la profonde correction qu’il a connue le mois dernier.

Les prix de la majorité des jetons DeFi sont principalement encore en baisse de 40 à 75 % par rapport à leurs sommets historiques.

La capitalisation boursière totale du secteur se situe actuellement à environ 90 milliards de dollars, contre 145 milliards de dollars en mai, selon CoinGecko.

Avec des prix des pièces plus bas, un effet de levier en baisse considérablement, ce qui entraîne des taux de financement négatifs et le plus élevé étant de 0,01 % selon Viewbase, le rendement du marché a suivi une tendance à la baisse.

La base des contrats à terme CME Bitcoin se compresse depuis avril. En mai, il était de 5 % annualisé dans la tranche de trois mois. « Le commerce de base de 3 m était d’environ 40 % au sommet d’avril hors CME. Maintenant à un chiffre, moins de 10 % », a noté Degen Spartan. “Presque tous les taux depuis avril ont tendance à baisser.”

Une raison potentielle pour la même chose pourrait être que de plus en plus de personnes utilisent cette opportunité d’arbitrage.

“Alors que la base des contrats à terme se compresse inévitablement, nous devrions voir des acteurs examiner d’autres opportunités d’amélioration du rendement, par exemple en tirant parti des options”, a déclaré le fournisseur de données Skew, récemment acquis par Coinbase.

Cela fait également chuter considérablement le taux d’intérêt sur le marché DeFi. Comme DegenSpartan l’a encore noté en octobre, après la fin de l’été DeFi, les rendements ont chuté à peu près comme les prix et ont continué à baisser le mois suivant également. À l’époque, l’APY quotidien sur différentes stratégies allait de 1,25% à 7,60%.

Les taux d’approvisionnement de Stablecoin sur Compound depuis début avril sont passés de 6,8% à 2,8%; pour le DAI, il est passé de 8,57 % à seulement 2,09 % pour l’USDC, et pour l’USDT, il est maintenant de 2,45 %, contre 9,6 % il y a deux mois.

La demande de pièces stables était extrêmement élevée jusqu’en avril, lorsque le marché se rassemblait fortement et que les gens les empruntaient pour devenir long agressivement. Maintenant que le marché est en baisse, la demande d’emprunt de pièces stables a également diminué, tout comme l’offre APY.

En outre, l’offre de pièces stables a augmenté de 41,5 milliards au cours des deux derniers mois seulement, dépassant actuellement 105 milliards de dollars en offre totale. Sans oublier que la répression réglementaire de la Chine maintient les choses incertaines et les utilisateurs éloignés de DeFi.

Janvier 2021 IPC 1,5%

IPC avril 2021 4,7 % 0,8% mois après mois 9,6 % annualisé Rendement atteint aussi bas que 4% – 6% Nous avons besoin de capitaux exposés à de multiples sources de rendement pour surperformer les marchés à venir.@fcmartinelli @josephdelong nous devons combiner Bento et Balancer v2 – André Cronje (@AndreCronjeTech) 7 juin 2021

Pas seulement DeFi, même les solutions de prêt centralisées ont considérablement réduit leurs taux d’intérêt. Comme nous l’avons signalé, BlockFi a réduit ses tarifs à deux reprises au cours des quatre premiers mois de cette année. BlockFi a attribué la réduction aux conditions du marché qui montrent une faible demande pour emprunter les actifs cryptographiques.

Fait intéressant, malgré la faible activité sur DeFi, les volumes de prêts notionnels ont augmenté. Comme nous l’avons signalé, la liquidité sur Aave a déjà atteint ses niveaux élevés. L’encours de la dette sur Aave est également déjà proche de son ATH à 5,7 milliards de dollars, le même que les 4,81 milliards de DAI. Cependant, Compound a un long chemin à parcourir avec seulement 5,33 milliards de dollars, car son ATH était de 9 milliards de dollars.

Fait intéressant, les trois principaux projets du secteur DeFi sont tous des protocoles de prêt, Aave dominant l’espace, représentant 14,65% des parts, suivi de Maker et Compound, selon DeFi Pulse.

La valeur totale bloquée (TVL) dans le secteur a tendance à augmenter, avoisinant les 70 milliards de dollars, mais reste en baisse par rapport à un sommet de 89 milliards de dollars le 12 mai.

