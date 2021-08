Les taux d’approbation de Joe Biden tombent à seulement 41% dans un sondage américain – “Il ne prend pas ses responsabilités” | Monde | Nouvelles

in

Un nouveau sondage mené par USA TODAY/SUFFOLK University Poll a révélé que son taux d’approbation avait baissé à 41%. La crise en Afghanistan a donné au président une cote de désapprobation de 55 %.

Les résultats surviennent alors que des milliers de personnes en Afghanistan continuent d’échapper à la domination des talibans.

Cette enquête montre que seulement 26% des Américains approuvent la gestion du retrait par Biden.

Commentant le sondage, David Paleologos, directeur du Suffolk Political Research Center, a déclaré : “Aujourd’hui, l’approbation globale du président Biden s’est détériorée en raison de sa mauvaise note de performance au travail en Afghanistan.”

Le sondage a été réalisé avant le sommet du G7 mardi et une conférence de presse au cours de laquelle M. Biden est parti sans répondre aux questions des médias.

Les médias ont été entendus crier au président et lui demander si tout le monde serait sauvé d’Afghanistan.

Dans le sondage, 3 sur 4 des personnes interrogées prédisent que le pays dirigé par les talibans se traduira par un port pour les terroristes ciblant les États-Unis.

Aubrey Schlumbrecht, un politicien indépendant du Colorado a déclaré : « Il a essentiellement remis toutes ces armes aux talibans, et il a inspiré un ISIS renaissant maintenant. »

“Il n’assume même aucune responsabilité. Il dit qu’il en est le propriétaire, mais il blâme les autres et il blâme le peuple afghan lui-même.”

Lors d’une conférence de presse après la réunion virtuelle d’urgence des dirigeants du G7, le président Biden a mis en garde contre le risque pour les troupes américaines et leurs alliés s’ils restent en Afghanistan après la date limite du 31 août.

Le président américain a déclaré : « Il y a des défis réels et importants que nous devons également prendre en considération plus nous restons, à commencer par le risque aigu et croissant d’attaque par un groupe terroriste connu sous le nom d’ISISK, une filiale d’ISIS en Afghanistan, qui est un ennemi juré des talibans aussi.

“Chaque jour où nous sommes sur le terrain est un autre jour où nous savons que l’EIIS-K cherche à cibler l’aéroport et à attaquer à la fois les forces américaines et alliées ainsi que des civils innocents.”

Dans les semaines à venir, l’Amérique se prépare à commémorer le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre.

Ryan Haugh, un indépendant de Camphill, en Pennsylvanie, a déclaré : « Après le 11 septembre, je pense qu’il y avait très peu d’Américains qui étaient contre la guerre à ce moment-là à cause de ce qui s’est passé avec le World Trade (Center) et le Pentagone.

«Mais je pense que certaines des raisons pour lesquelles nous étions là étaient de mauvaises raisons.

“Et puis, en fin de compte, si vous regardez l’objectif final, ou le jeu final, où nous en sommes maintenant, c’est un peu comme si tout était pour rien.”

Les États-Unis ont évacué 75 9000 personnes depuis fin juillet.

Malgré les faibles taux d’approbation de Biden, 62% des personnes interrogées attribuent la responsabilité à George W. Bush, l’ancien président américain qui a ordonné l’invasion de l’Afghanistan en 2001.