Les taux de Covid au Royaume-Uni par rapport aux pays de l’UE alors que l’Autriche plonge dans le verrouillage | Royaume-Uni | Nouvelles

La Slovaquie est le pays de l’UE avec le taux quotidien de cas confirmés le plus élevé.

Le chiffre dans le pays s’élève à 1 642,72 pour un million d’habitants, soit une augmentation de 897 560 % par rapport au 1er mars 2020.

Les deuxième et troisième taux de cas les plus élevés, au 18 novembre, étaient la Slovénie et l’Autriche, où les taux s’élevaient respectivement à 1 581,19 et 1 395,15 pour un million.

La Croatie, la Belgique et la République tchèque venaient ensuite avec les taux de cas à 1 275,15, 1 184,51 et 1 170,14 pour un million de personnes.