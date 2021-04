Les taux de crimes violents sont en hausse. Les téléspectateurs de Newsmax et OANN sont les plus susceptibles de le dire.

Les gens qui consomment des médias de droite sont plus susceptibles de penser que les crimes violents ont augmenté que ceux qui ne le font pas, selon un nouveau sondage de Vox et Data for Progress.

Le sondage, qui a interrogé 1209 électeurs probables sur leurs perceptions de la criminalité et a une marge d’erreur de 3 points de pourcentage (plus ou moins), indique que les téléspectateurs de Newsmax et OANN, deux médias de droite qui ont un rapport lâche avec les faits – notamment dans leur perpétuation de la fausse théorie du complot que Joe Biden a remporté l’élection présidentielle de 2020 en raison de la fraude électorale massive – sont plus susceptibles de dire que les crimes violents sont en augmentation.

Données pour le progrès

Quarante-trois pour cent des téléspectateurs d’OANN / Newsmax pensent que la criminalité a augmenté dans leurs communautés, tandis que seulement 30% de ceux qui ne regardent pas les informations de droite sont d’accord. L’effet est plus prononcé au niveau national, où 87% des téléspectateurs d’OANN / Newsmax pensent que la criminalité a augmenté, contre 70% de ceux qui ne regardent ni Fox, OANN, ni Newsmax et 71% de ceux qui ont déclaré ne regarder que Fox.

Dans ce cas, les téléspectateurs d’OANN / Newsmax sont plus proches de la vérité en ce qui concerne les changements nationaux: les meurtres et les crimes violents ont augmenté au cours de l’année dernière. Comme l’a récemment rapporté l’allemand Lopez de Vox, «Sur la base des données préliminaires du FBI, le taux de meurtres aux États-Unis a augmenté de 25% ou plus en 2020. Cela représente plus de 20 000 meurtres en un an pour la première fois depuis 1995, contre environ 16 000 en 2019. , selon l’analyste criminel Jeff Asher. »

Mais ce n’est peut-être pas l’image complète, a noté Lopez:

L’analyse du FBI a révélé que les crimes violents avaient augmenté de 3% dans tout le pays, mais pas aussi uniformément que le meurtre. Les trois ensembles de données ont tous révélé que certains types de crimes violents étaient en hausse, y compris les voies de fait graves et les agressions par arme à feu, tandis que d’autres étaient en baisse, y compris les viols et les vols qualifiés. La criminalité dans son ensemble a diminué, en grande partie en raison de la baisse des infractions non violentes liées à la drogue, au cambriolage ou au vol (à l’exception du vol de voiture).

Les criminologues se tournent souvent vers les taux de meurtres pour raconter la véritable histoire de ce qui se passe avec les crimes violents. Bien que les taux signalés de cambriolage, d’agression ou d’autres crimes puissent fluctuer (en particulier avec les bouleversements de l’année dernière), le meurtre est un indicateur plus fiable car il y a soit une personne disparue, soit un corps.

Mais plutôt que de supposer que OANN et Newsmax sont meilleurs pour décrire la réalité (compte tenu des nombreuses façons dont ils diffusent de fausses informations), il est plus probable que ce soit un exemple par excellence du dicton selon lequel “une horloge cassée a raison deux fois par jour.”

Les Américains sont assez mauvais pour estimer les tendances de la criminalité

Selon le sondage, les gens pensent que la criminalité a peut-être augmenté de manière significative à l’échelle nationale et quelque peu dans leur État, mais lorsqu’on leur a posé des questions sur leur communauté immédiate – pour laquelle ils auraient vraisemblablement les meilleures informations – une minorité de répondants, y compris les téléspectateurs d’OANN et de Newsmax, ont déclaré qu’ils pensait que la criminalité avait augmenté.

Seuls 33 pour cent des électeurs probables ont convenu que la criminalité violente avait augmenté dans leurs communautés immédiates, tandis que 72 pour cent et 51 pour cent, respectivement, ont convenu que la criminalité avait augmenté à l’échelle nationale et dans leur état.

Gallup, dont le sondage annuel sur la criminalité interroge les répondants sur l’augmentation ou la diminution de la criminalité dans leur région au cours de l’année écoulée, a constaté en octobre 2020 que 38% en disaient plus, 39% en disaient moins et 22% en disaient de même. Gallup a également constaté une nette divergence en interrogeant les répondants de la même enquête sur la criminalité dans tout le pays: en octobre 2020, 78% ont déclaré qu’il y avait plus de criminalité aux États-Unis dans leur ensemble par rapport à l’année précédente.

Historiquement, les gens ne sont pas très bons pour estimer les tendances de la criminalité. En 2016, le Pew Research Center a constaté qu’une majorité d’électeurs (57%) ont déclaré que la criminalité s’était aggravée depuis 2008, même si les crimes violents avaient chuté de près de 20% au cours de cette période. «Les électeurs sont généralement plus susceptibles de dire que la criminalité est en hausse qu’en baisse, indépendamment de ce que montrent les statistiques officielles», a écrit John Gramlich, rédacteur / rédacteur en chef chez Pew.

Depuis 1989 (à l’exclusion de 2001), les répondants au sondage annuel de Gallup sur la criminalité ont déclaré que la criminalité aux États-Unis avait augmenté par rapport à l’année précédente, souvent en contradiction flagrante avec les données existantes.

La consommation des médias n’est peut-être pas à l’origine de ces divergences de vues sur la criminalité. Il se pourrait simplement que les personnes qui croient que le crime est un problème plus important soient plus susceptibles de regarder les informations de droite. Le sondage de Pew sur l’élection présidentielle de 2020 a montré que 74% des partisans de Donald Trump ont déclaré que les crimes violents étaient «très importants» pour leur vote, alors que seulement 46% des électeurs de Biden ont dit la même chose. Mais quelle que soit la direction dans laquelle circule la flèche causale, il est clair que les perceptions des gens sur la criminalité sont souvent (sinon cette année) divorcé de la réalité.

Centre de recherche Pew