Les taux de natalité dans les 10 régions de niveau provincial de la Chine tombent en dessous de 1%, montrant une crise démographique

La Chine a adopté la politique des trois enfants en août de l’année dernière dans le cadre d’un changement de politique majeur pour faire face à l’aggravation de la crise démographique attribuée à la politique draconienne de l’enfant unique vieille de plusieurs décennies que les décideurs blâment pour la crise démographique dans le pays.

Les taux de natalité dans 10 des régions de niveau provincial de la Chine sont tombés en dessous de 1% en 2020, accentuant le dilemme du pays le plus peuplé du monde pour faire face à l’aggravation de la crise démographique malgré des politiques de soutien pour motiver les couples à avoir trois enfants dans le cadre de la nouvelle politique.

La Chine a autorisé tous les couples à avoir deux enfants en 2016, abrogeant la politique de l’enfant unique et l’a révisée pour autoriser trois enfants après que le recensement décennal ait montré que la population chinoise avait augmenté au rythme le plus lent pour atteindre 1,412 milliard.

Les nouveaux chiffres du recensement ont révélé que la crise démographique à laquelle la Chine est confrontée devrait s’aggraver alors que la population de plus de 60 ans atteindra 264 millions, soit une augmentation de 18,7 % en 2020.

Après l’approbation de la politique des trois enfants, plus de 20 régions de niveau provincial de Chine ont achevé des modifications et déployé des mesures de soutien telles que l’augmentation du congé pour les couples, le congé parental, le congé de maternité prolongé, le congé de mariage et le congé de paternité.

Selon l’annuaire statistique, les taux de natalité dans 10 des régions de niveau provincial de la Chine sont tombés en dessous de 1% en 2020, le Henan, l’une des provinces les plus peuplées, tombant en dessous d’un million de naissances pour la première fois depuis 1978.

Le taux de natalité de la Chine en 2020 a été enregistré à 8,52 pour 1 000 personnes, le plus bas en 43 ans, selon le China Statistical Yearbook 2021, a rapporté le Global Times.

Le taux de croissance naturelle de la population représentait 1,45 pour 1 000 habitants, également un nouveau creux depuis 1978. Parmi les 14 régions de niveau provincial qui ont publié leur taux de natalité en 2020, sept – dont la province chinoise du Guizhou au sud-ouest et la région autonome Zhuang du sud de la Chine. – ont vu des taux de natalité supérieurs à la moyenne nationale.

Cependant, le taux de natalité dans certaines régions développées telles que la province chinoise du Jiangsu, dans l’est de la Chine, était inférieur au niveau national, atteignant 6,66 pour 1 000 habitants, tandis que Pékin et Tianjin affichaient des taux de 6,98 et 5,99 pour 1 000 habitants, respectivement. Le Henan, dont la population est de 99,4 millions d’habitants, a vu 1,1 à 1,2 million de nouveau-nés chaque année de 2002 à 2010.

Cependant, son taux de natalité est tombé pour la première fois à 9,24 pour 1 000 personnes en 2020, et le nombre de nouveaux bébés était de 920 000, un nouveau plus bas depuis 1978, selon le rapport.

Le COVID-19 est l’un des facteurs affectant les taux de natalité, a déclaré au quotidien Song Jian du Centre d’études sur la population et le développement de l’Université Renmin de Chine.

« La Chine est confrontée à des défis, notamment une population vieillissante et des changements dans les choix des gens. Les faibles taux de natalité continueront en raison de nombreux facteurs », a déclaré Song. Song a noté que des politiques de gestion plus méticuleuses et systématiques sont nécessaires pour encourager les couples à avoir plus d’enfants.

Certains internautes ont affirmé que de nombreuses personnes nées après 1990 ne voulaient pas se marier et accoucher en raison de la pression du logement, notant que le pays devait élaborer davantage de mesures pour encourager les jeunes couples à avoir plus d’enfants.

