Les taux de recouvrement des prêts personnels reviennent aux niveaux d’avant Covid, révèlent les données de NIRA

in

Les collections précoces, jusqu’à 30 jours en souffrance, étaient revenues à leurs normes historiques à la fin de 2020.

La start-up fintech basée à Bengaluru, NIRA, l’un des principaux prêteurs aux travailleurs à col bleu et gris, a révélé qu’elle avait constaté une amélioration constante des performances de recouvrement de leurs prêts personnels. Alors que COVID est toujours une caractéristique de la vie en Inde, les performances de recouvrement des prêts personnels de NIRA sont revenues aux niveaux d’avant COVID.

Les collectes à un stade précoce (jusqu’à 30 jours en souffrance) étaient revenues à leurs normes historiques à la fin de 2020. Cependant, juillet 2021 a marqué le premier mois depuis l’épidémie de COVID que NIRA a vu les collectes revenir à des niveaux «normaux» dans les compartiments de délinquance de stade ultérieur comme bien.

Récupération des performances

NIRA n’a vu qu’une légère baisse des collectes à un stade précoce de 97% à 94,5% au cours de la deuxième vague COVID, car les blocages étaient moins sévères que l’année dernière, et les emprunteurs avaient une meilleure visibilité sur le moment où les restrictions allaient s’assouplir et ils pourraient retourner au travail.

Les seaux de stade ultérieur ont également connu une amélioration des taux de collecte au cours des 4 derniers mois. Il y a eu une augmentation frappante de l’efficacité de la collecte entre juin et juillet, avec des taux de collecte dans la tranche de 60 à 90 jours en souffrance qui ont presque doublé d’un mois à l’autre.

Le modèle de collection non conventionnel de NIRA

Plutôt que de dépendre d’agences externes, la fonction de recouvrement de la NIRA est presque entièrement gérée en interne. Dans un autre écart par rapport au modèle conventionnel, NIRA a obtenu ses résultats sans l’utilisation de cadres de collecte pieds dans la rue. Avec des emprunteurs répartis dans tout le pays et des prêts d’une moyenne de seulement Rs. 20 000, il était impératif de mettre en place un processus de collecte centralisé. Ils n’ont ainsi pas souffert d’une impossibilité de récupérer en raison de l’impossibilité pour les agents de se déplacer pendant les confinements.

Le retour de la confiance des consommateurs

Les cas de COVID restant modérés dans la majeure partie du pays, la confiance des consommateurs revient progressivement, telle que mesurée par le taux d’approbation des prêts de la NIRA. Pendant le stress de COVID, les consommateurs retenaient les achats discrétionnaires et choisissaient de se désendetter dans la mesure du possible. Le taux d’approbation de la NIRA a diminué de moitié par rapport à la vague élevée d’avant la deuxième vague, car les emprunteurs avides de crédit cherchant à refinancer des prêts existants représentaient une plus grande part des demandes. Les taux d’approbation ont récupéré la moitié de ces pertes au cours des 3 dernières semaines.

Commentant l’amélioration du taux de collecte, Rohit Sen, PDG et co-fondateur de NIRA a déclaré : « Nous avons toujours considéré les collections comme une fonction essentielle et avons consacré beaucoup de temps et d’efforts au cours de l’année dernière à investir dans le développement de nos capacités. C’est toujours gratifiant de voir votre travail porter ses fruits, mais le travail ne s’arrête pas là. Nous continuerons d’investir dans notre fonction de collecte afin de pouvoir maintenir ces excellentes efficacités à mesure que nous nous développons. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.