Les taux de vaccination en Oregon chutent malgré une loterie d’un million de dollars ⋆ .

L’Oregon donne un million de dollars pour faire vacciner les résidents, mais moins d’Orégoniens retroussent leurs manches pour une injection quotidienne.

Le 21 mai, la gouverneure Kate Brown a annoncé que l’État sélectionnerait au hasard un Oregonien vacciné pour un prix d’un million de dollars d’ici la fin juin. Ce jour-là, 14 943 personnes ont reçu un vaccin contre la COVID-19. L’Oregon Health Authority (OHA) rapporte que ces chiffres sont en baisse depuis l’annonce.

Les taux de vaccination quotidiens dans l’Oregon ont oscillé autour de 12 000 coups au cours des trois dernières semaines, bien en deçà de ce que l’État a signalé avant l’annonce de la loterie. Les données de vaccination de l’OHA montrent que 23 506 personnes ont reçu leur premier vaccin COVID le 18 mai. Le 19 mai, ce nombre est tombé à 17 347 personnes. Le 20 mai, il était de 21 553 personnes. L’État a enregistré son plus faible nombre de primo-vaccins en quatre mois, soit 4 885 personnes, le 1er juin.

Ces chiffres de vaccination contredisent les tendances nationales. Les États qui accueillent des loteries similaires, comme l’Ohio à New York, ont tous deux connu des pics à deux chiffres des taux de vaccination depuis l’annonce de leurs concours. Interrogé par des journalistes sur ces chiffres lors d’une conférence de presse virtuelle vendredi, Brown a déclaré que le déploiement du vaccin par l’État continuait de progresser.

L’OHA rapporte que 66,2% des Oregoniens avaient reçu au moins une injection d’un vaccin COVID-19 jeudi. Sur la base de ces chiffres, l’État est à 127 308 personnes du taux de vaccination de 70% de Brown dont elle a besoin avant sa réouverture complète.

L’Oregon a une relation compliquée avec les vaccins. L’État possède le taux le plus élevé d’exemptions de vaccins non médicaux au niveau de la maternelle du pays. Au cours de l’année scolaire 2017-2018, 7,6 % des élèves de la maternelle de l’Oregon étaient exemptés d’au moins un vaccin. Aucun vaccin COVID-19 n’est encore approuvé par la FDA pour les enfants de 12 ans et moins.

Vendredi, Brown a plaidé pour que les Oregoniens se fassent vacciner en taquinant ce à quoi ils pourraient s’attendre une fois l’État complètement rouvert. Brown a confirmé qu’elle supprimerait les niveaux de risque de l’État ainsi que les limites de capacité, la distanciation sociale et les commandes de masques faciaux. Les entreprises privées seront autorisées à exiger des masques faciaux ou une preuve de vaccination si elles le souhaitent.

Des masques faciaux seront requis dans les aéroports, les transports en commun et les établissements de santé en vertu des règles fédérales. Brown a déclaré jeudi qu’elle s’attend à ce que les écoles soient enseignées en personne l’automne prochain, comme elles le font depuis avril. Les directives COVID comme les masques faciaux resteront en place tant que les vaccins COVID ne seront pas approuvés pour la plupart des enfants.

L’objectif de vaccination de 70 % de Brown est basé sur des spéculations parmi les scientifiques selon lesquelles le nombre pourrait être le point auquel l’Oregon atteint «l’immunité collective» ou le stade auquel la transmission virale ralentit. Il n’y a pas de consensus universel sur le taux de vaccination qu’il faudrait pour atteindre l’immunité collective.

Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine suggère que les infections pourraient continuer à augmenter si les restrictions sanitaires actuelles étaient entièrement levées. L’étude a noté que les taux d’infection avaient diminué parmi les populations, dont 75 % étaient vaccinées.

Jeudi, l’OHA a signalé 267 nouveaux cas et sept nouveaux décès dus au virus, portant le nombre total de cas de l’Oregon à 202 247 et le nombre de morts à 2 683 personnes.