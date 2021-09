Les taux de vaccins contre le Covid aux États-Unis ont pris du retard. Désormais, Joe Biden impose des mandats.

Il y a cinq mois, les États-Unis dépassaient presque tous les pays, à l’exception d’Israël, en vaccinant leur peuple contre Covid-19. Près d’un Américain sur cinq était déjà complètement vacciné ; La Hongrie s’est distinguée comme un succès parmi les pays européens, mais seulement 1 personne sur 10 avait reçu un régime complet de vaccin au 6 avril. La plupart de l’Europe était à un chiffre.

La rapidité du déploiement, combinée au rôle des États-Unis dans le développement et la production des vaccins, a semblé faire de la vaccination un exemple moderne de l’exceptionnalisme américain, un exemple qui a porté un coup décisif contre le virus qui avait bouleversé la vie dans le monde pour le l’année passée.

Mais au cours de l’été, la success story américaine du vaccin Covid s’est transformée en une histoire de médiocrité et d’opportunités manquées – tandis que les pays d’Europe occidentale et de Scandinavie ont rattrapé puis dépassé les États-Unis dans leurs campagnes de vaccination.

Le Portugal donne actuellement le ton en Europe avec près de 80% de sa population complètement vaccinée. L’Espagne et la Belgique ont atteint plus de 70 pour cent de leur population. La France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Norvège dépassent tous les 60 %.

Pendant ce temps, l’Amérique semble désormais tout à fait médiocre parmi les pays riches, avec 52,3% de sa population totale vaccinée au 7 septembre.

Seule une poignée de pays d’Europe occidentale – la Suisse, en particulier, se démarque – se classent actuellement derrière les États-Unis dans leurs campagnes de vaccination. Pendant ce temps, dans les régions les plus pauvres du monde, de nombreuses personnes attendent toujours d’être vaccinées en raison d’un manque d’approvisionnement.

Le président Joe Biden essaie actuellement de pousser plus d’Américains à se faire vacciner, car la variante delta entraîne des décès à des niveaux jamais vus depuis début février. L’administration aurait annoncé jeudi que la grande majorité des travailleurs et sous-traitants fédéraux devront recevoir le vaccin. Biden exhorte également les entreprises privées et les écoles à imposer leurs propres exigences en matière de vaccins.

“Nous avions l’avance, puis nous avons pris du retard”, a déclaré Céline Gounder, MD, épidémiologiste des maladies infectieuses. « Nous avons rapidement vacciné la moitié de la population qui était impatiente de se faire vacciner, mais a ensuite atteint un plateau. »

Notre monde en données

Israël, jadis présenté comme un modèle de vaccination efficace, a également stagné : sa couverture vaccinale n’a augmenté que marginalement au cours des derniers mois, passant de 56 % en avril à 63 % début septembre.

Les États-Unis paient un lourd tribut pour ne pas avoir réussi à maintenir leur bon départ dans la vaccination des personnes contre Covid-19. Les cas ont considérablement augmenté au cours des deux derniers mois, ce qui en fait la deuxième pire vague de la pandémie. Le nombre moyen de décès quotidiens aux États-Unis est passé de moins de 200 début juillet à environ 1 500 maintenant. En tenant compte de la taille de la population, l’Amérique connaît actuellement plus de deux fois plus de décès de Covid-19 chaque jour que des pays comme la France, l’Allemagne et l’Italie qui ont mieux réussi à vacciner les gens contre le virus.

Notre monde en données

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé? Une partie de la raison du récent ralentissement est que les États-Unis ont commencé à vacciner un grand nombre de personnes, très rapidement, et avaient déjà atteint les personnes les plus anxieuses de se faire vacciner. L’Amérique a également une population de jeunes plus importante, dont beaucoup ne sont toujours pas éligibles au vaccin, que des pays comme l’Allemagne et l’Italie.

Mais l’autre facteur qui distingue les États-Unis est à quel point la réponse de Covid-19 est devenue politiquement polarisée. Cela crée un segment important, apparemment immobile, du public qui n’est pas vacciné – et refuse de l’être.

Pourquoi la campagne américaine de vaccination contre le Covid-19 a pris du retard sur une grande partie de l’Europe

Les États-Unis ont commencé leur campagne de vaccination avec un avantage structurel. Il disposait de l’approvisionnement le plus généreux en vaccins Covid, avec Israël, grâce aux investissements réalisés pour se procurer des doses avant que les vaccins ne soient approuvés pour une utilisation d’urgence par la FDA.

L’Europe, quant à elle, a eu du mal à acquérir et à distribuer des doses de vaccin hors de la porte, comme Politico Europe l’a couvert dans une enquête de janvier. Cela a permis aux États-Unis et à Israël de démarrer à chaud tandis que l’UE a dû rattraper son retard alors que l’approvisionnement en vaccins s’améliorait au printemps et en été. (Cela signifiait également que ces derniers avaient plus de place pour se développer que les États-Unis, qui avaient déjà reçu des coups de feu dans les bras de leurs citoyens les plus consentants.)

La démographie peut également freiner les États-Unis dans une certaine mesure. L’Amérique compte plus de jeunes que la plupart des pays d’Europe occidentale : environ 16 % de la population allemande a moins de 18 ans contre environ 22 % de celle des États-Unis, pour ne citer qu’un exemple. Les enfants de moins de 12 ans ne sont toujours pas éligibles aux vaccins aux États-Unis (ou ailleurs), ce qui peut réduire en partie sa part de vaccination.

Mais il y a plus à l’histoire que les bizarreries de l’offre ou les tendances démographiques.

Par rapport à un pays comme le Portugal, désormais leader mondial des vaccinations contre le Covid, les taux de vaccination des États-Unis pour sa population éligible ne sont pas particulièrement élevés non plus. Au Portugal, 99 pour cent des personnes de plus de 65 ans sont complètement vaccinées ; aux États-Unis, la part est plus proche de 80 pour cent. Ces disparités persistent dans les cohortes d’âge plus jeunes : 85 % des Portugais âgés de 25 à 49 ans sont complètement vaccinés contre moins de 70 % des Américains dans la même tranche d’âge.

Une autre grande différence qui explique cette divergence est celle de la culture et de la politique. Les vaccinations contre Covid sont devenues, comme une grande partie de la riposte américaine à la pandémie, polarisées selon des lignes politiques. En juillet, 86 pour cent des démocrates ont déclaré qu’ils étaient vaccinés, selon un sondage de la Kaiser Family Foundation, tandis que seulement 54 pour cent des républicains ont dit la même chose. Un républicain sur cinq a déclaré qu’il ne se ferait « certainement pas » vacciner.

“Cette division politique sur les vaccins a contribué au retard des États-Unis par rapport aux pays européens en ce qui concerne les niveaux de couverture”, m’a dit Josh Michaud, directeur associé de la politique de santé mondiale à la Kaiser Family Foundation.

Il existe des poches d’hésitation vaccinale en Europe, notamment en Allemagne et en France, mais rien à l’échelle de ce que nous avons vu aux États-Unis. Au Portugal, comme en témoigne son taux de vaccination exemplaire, les sceptiques ont un profil public très bas.

“Nous n’avons pas besoin de convaincre les gens de se faire vacciner”, m’a dit le Dr Gonçalo Figueiredo Augusto, qui étudie la santé publique à l’Université NOVA de Lisbonne, via Zoom. « Les gens veulent. »

Comment le Portugal est devenu un leader mondial de la vaccination

Une histoire difficile a peut-être, assez curieusement, mis le Portugal sur la voie du succès, a déclaré Augusto. Le pays a vécu sous une dictature de 1933 à 1974, et les efforts de santé publique ont stagné à cette époque. Poussé par les décès évitables dus aux maladies infectieuses, le taux de mortalité infantile au Portugal est resté sensiblement plus élevé qu’il ne l’était dans les pays européens plus riches comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Ce n’est que dans les dernières années du régime, au début des années 70, qu’une campagne de vaccination sérieuse a commencé.

« Les gens étaient très disposés à se faire vacciner, car les maladies infectieuses étaient un énorme problème », m’a dit Augusto. « Nous étions alors un pays pauvre et nous avons appris à quel point les vaccins étaient importants. »

Au fur et à mesure que la démocratie portugaise était rétablie et que les conditions économiques s’amélioraient, la santé publique s’améliorait également. Dans les années 90, la mortalité infantile avait baissé au même rythme que celle de ces autres pays.

Mais certains de ses citoyens portent encore ces souvenirs d’une époque où quelque chose d’aussi fondamental que les vaccinations de routine n’était pas acquis. Plus de 97% des enfants portugais sont vaccinés contre la rougeole ces jours-ci, a déclaré Augusto. Mais aux États-Unis, la part est plus faible, plus proche de 90 pour cent, car une petite mais importante partie de la population continue de résister à cette inoculation.

Le Portugal porte également les souvenirs les plus récents d’une vague hivernale dévastatrice de Covid-19, comme de nombreux pays dont les États-Unis. Après avoir largement esquivé les pires poussées du printemps et de l’été derniers, les restrictions de distanciation sociale ont été assouplies. Les dirigeants du pays ont souhaité permettre aux vacances de Noël de se dérouler le plus normalement possible en 2020.

Début janvier, le nombre de cas augmentait rapidement et les décès ont rapidement suivi. Pendant un temps, le Portugal a eu le pire taux de mortalité Covid au monde. “L’idée que le virus était très proche s’est vraiment ressentie en janvier”, a déclaré Augusto. “C’était traumatisant pour le pays.”

Au Portugal, la vaccination est devenue le meilleur moyen de sortir de la crise. Initialement, le Portugal a été entravé par les mêmes pénuries d’approvisionnement observées dans toute l’Europe. Mais à mesure que de plus en plus de doses sont devenues disponibles, les taux de vaccination ont augmenté. Au fur et à mesure que les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire était affaibli et les travailleurs essentiels étaient vaccinés, les taux de mortalité ont commencé à baisser. Cela a renforcé la confiance dans les vaccins.

Les États-Unis ont connu leur propre vague hivernale mortelle et la récente vague delta semble coïncider avec une augmentation des vaccinations. Mais la part des Américains vaccinés est toujours inférieure à celle des Portugais, même en ne considérant que les populations éligibles.

Le Portugal s’est également adapté à la volée à une pandémie changeante. Lorsque la variante delta y est arrivée en mai, le gouvernement national a décidé d’accélérer le calendrier de dosage des vaccins. L’intervalle entre la première et la deuxième dose des vaccins AstraZeneca, Pfizer et Moderna a été raccourci d’une semaine ou plus.

“L’idée était de vacciner le plus rapidement possible la population avec deux doses”, a déclaré Augusto. Le pays a bénéficié d’une approche hautement centralisée, le gouvernement national assumant la responsabilité de l’acquisition, de la distribution et de l’administration des vaccins. L’armée a également joué un rôle logistique sur le terrain.

L’agression a payé. Le Portugal a connu une petite vague de cas et de décès de Covid entraînés par le delta en juillet et août, mais elle était beaucoup moins grave que ce que les États-Unis subissent actuellement.

Notre monde en données

Le pays a également explicitement lié ses taux de vaccination à ses plans de réouverture. Les bars et les boîtes de nuit y sont fermés depuis des mois et le gouvernement a déclaré qu’ils seraient autorisés à rouvrir une fois que 85 % de la population aurait été vaccinée. Il devrait atteindre cette référence dans quelques semaines.

« Vous ne voulez pas de règles ? Faites-vous vacciner, aidez le pays », c’est ainsi qu’Augusto a décrit le message des chefs de gouvernement au peuple portugais.

Certains politiciens et entreprises américains se sentent plus à l’aise avec le même genre d’idée, soit en rendant obligatoires les vaccinations, soit en les exigeant pour certaines activités. L’administration Biden pousse maintenant agressivement les exigences en matière de vaccins, le président lui-même en annonçant davantage dans un discours jeudi. Les États et les villes dirigés par les démocrates prennent des mesures similaires. De plus en plus d’entreprises privées adoptent également les exigences en matière de vaccins.

« Aux États-Unis, nous avons failli vacciner tous ceux qui souhaitent volontairement se faire vacciner », a déclaré Michaud. « Donc, tout progrès supplémentaire dans la vaccination de nombreux adultes dépendra probablement des exigences et des mandats en matière de vaccins. »

Mais ces efforts se heurtent à la résistance des politiciens et des électeurs républicains, qui les présentent comme non américains.

C’est un microcosme de la raison pour laquelle les États-Unis ont pris du retard dans leur tentative de vacciner les gens contre Covid-19 et de maîtriser la pandémie. Le bilan de cet échec ne cesse de croître.