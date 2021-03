Les taux d’intérêt continueront-ils d’augmenter?

Bien sûr, comme nous l’avons tous appris au fil des ans, les marchés peuvent rester irrationnels beaucoup, beaucoup plus longtemps qu’aucun de nous ne peut rester solvable, donc, je suppose, comme toujours, la seule certitude est de maintenir une forte volatilité.

Que la pression sur la roupie a fortement augmenté au cours des deux dernières semaines est évident, à la fois pour les acteurs du marché et, bien sûr, à cause du fort écart entre le NDF et les marchés onshore. La moyenne sur 5 jours du spread a atteint un sommet de 17 paise (à 1 mois), le niveau le plus élevé depuis Mary 2020, avant quelque peu.

De manière significative, RBI a été très active en vendant des dollars pour éviter la dépréciation de la roupie – inversant complètement son activité au cours des derniers mois. Il doit être que la RBI est plus préoccupée par l’inflation qu’elle ne le laisse entendre – plutôt que de laisser la roupie s’affaiblir, ce qui soutiendrait les exportations, elle a préféré vendre des dollars de ses réserves pour réduire la liquidité de l’INR, qui a été en énorme excédent. Les rendements intérieurs restent fermes et le marché obligataire semble définitivement convaincu que les taux d’intérêt pourraient bientôt augmenter – ils ne baissent certainement pas.

Cela devrait normalement soutenir la roupie, mais un jeu similaire se joue aux États-Unis, le rendement à 10 ans augmentant fortement, ce qui a un impact important sur le sentiment général. En effet, le jour où la roupie a soudainement glissé (vendredi 26 février), les sorties de FPI ont été énormes – à plus de 1,2 milliard de dollars, elles représentaient la sortie d’une journée la plus élevée depuis le traumatisme de mars 2020.

À l’échelle mondiale, le sentiment d’inflation reste instable, la courbe des taux américaine augmentant régulièrement et les prix des matières premières faisant déjà rage – le cuivre est proche de son plus haut historique (établi en 2011); le pétrole lorgne 70 dollars le baril, ce qui est particulièrement difficile pour les grands importateurs, comme l’Inde.

Un point important à retenir est que, historiquement, la volatilité des taux d’intérêt aux États-Unis est l’une des plus élevées de toutes les classes d’actifs liquides, même supérieure à celle des matières premières comme le cuivre et le nickel; cela montre clairement que la prévision des taux d’intérêt est le jeu le plus difficile en ville. À mon avis, la raison en est que les banques centrales new age – Greenspan et par la suite – détestent augmenter les taux d’intérêt afin qu’elles trouvent une myriade de moyens de se convaincre qu’elles maîtrisent l’inflation. Les analystes, pour des raisons connexes – leurs employeurs gagnent plus d’argent lorsque les marchés sont en hausse – sous-estiment également généralement le rythme auquel les taux d’intérêt peuvent augmenter. [Incidentally, this is true in India as well; as recently as September last year, when inflation was showing signs of life, most analysts believed the uptick in inflation was temporary, driven by supply constraints during the lockdown; I suspect many have changed their tune by now.]

Dans ce contexte, la bonne approche fondée sur le risque pour faire face à la hausse des taux d’intérêt consiste à reconnaître que la distribution est biaisée vers des taux beaucoup plus élevés (plutôt que beaucoup plus bas) et à supposer qu’ils augmenteront plus loin et plus vite que l’analyste le plus pessimiste. . On parle déjà que la Fed pourrait relever ses taux au 1T23 – alors que je ne parie plus sur rien, les banques et les acteurs financiers doivent se protéger contre une hausse beaucoup plus tôt que cela.

Une autre pièce du puzzle de la hausse des taux d’intérêt est que la croissance américaine devrait être très forte. Certes, cela ne se traduira peut-être pas par une hausse des prix des actions car, comme on l’a souligné, les prix des matières premières augmentent et les bénéfices des entreprises risquent de ne pas être parallèles à la croissance. En plus des forces immédiates de taux potentiellement plus élevés et de bénéfices potentiellement plus faibles, il existe également certaines forces à moyen terme qui augurent contre le maintien de la vigueur des capitaux propres. Tout d’abord, l’accent est mis sur l’évasion fiscale non seulement des géants de l’informatique, mais des multinationales en général, et de la probabilité croissante que la politique budgétaire évolue dans le sens d’une fiscalité plus progressive des particuliers et des entreprises. Deuxièmement, la focalisation accrue sur le changement climatique ne manquera pas d’avoir un impact sur les cours des actions, d’autant plus qu’il apparaît enfin une réelle gravité sur le sujet. Dans tous les cas, les actions sont déjà à des sommets extravagants – le PE du S&P est à son troisième plus haut en cent ans et même plus haut que le niveau atteint avant le krach dotcom.

Bien sûr, comme nous l’avons tous appris au fil des ans, les marchés peuvent rester irrationnels beaucoup, beaucoup plus longtemps qu’aucun de nous ne peut rester solvable, donc, je suppose, comme toujours, la seule certitude est de maintenir une forte volatilité.

Revenant au pavillon – c’est-à-dire en Inde – RBI semble avoir remporté cette escarmouche en roupie, mais le marché reste capricieux; le spread NDF 1 mois a baissé, mais, à environ 10 paise, est loin d’être confortable. D’un autre côté, les marchés obligataires poussent la banque centrale et il est difficile de voir comment / quand cela s’arrêtera. Tant que les marchés américains se maintiendront, même avec cette forte volatilité, il est probable que la roupie, elle aussi, pourra se maintenir, gérée par la RBI et finalement soutenue par la hausse des rendements nationaux. Mais, quand le jour du jugement viendra, comme il le fera sûrement, la roupie plonge également.

Mais attendre Godot est une folie: les exportateurs devraient, plutôt que de réduire leurs ratios de couverture, incorporer certaines options dans leurs portefeuilles; les importateurs devraient – sans faute – intégrer un stop loss dans leur stratégie de couverture.

L’auteur est PDG de Mecklai Financial