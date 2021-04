Les taux d’intérêt des petits régimes d’épargne: sont-ils irréalistes?

En octobre 2020, le taux d’inflation était légèrement supérieur au taux d’intérêt le plus élevé de 7,6% offert sur SSY.

Le renversement du jour au lendemain d’une baisse allant jusqu’à 1,1% des taux d’intérêt des petits régimes d’épargne – communément appelés programmes postaux – pour le premier trimestre de l’exercice 2021-2022 soulève le doute si les taux actuels sont irréalistes.

Si les taux d’intérêt des petits plans d’épargne sont comparés au taux actuel de Repo de 4%, les taux semblent élevés – 7,6% sur le système de compte Sukanya Samriddhi Yojana (SSY), 7,4% sur le système d’épargne des personnes âgées (SCSS) , 7,1% sur le fonds public de prévoyance (PPF), 6,9% sur le Kisan Vikas Patra (KVP), 6,8% sur le certificat national d’épargne (NSC), 6,7% sur le dépôt à terme de 5 ans, 6,6% sur le revenu mensuel Régime (MIS), 5,8% sur les dépôts récurrents sur 5 ans, 5,5% sur les dépôts à terme sur 1 an, 2 ans et 3 ans et 4% sur le compte d’épargne postal.

Cependant, si les taux semblent raisonnables par rapport au taux d’inflation, qui était majoritairement supérieur à 6% en 2020-2021, atteignant le sommet de 7,61% en octobre 2020. Le taux a fortement chuté de 6,93% en novembre à 4,59 pour cent en décembre non seulement en raison du refroidissement des prix pendant l’hiver, mais aussi en raison du changement de méthode de calcul du taux d’inflation.

Ainsi, en octobre 2020, le taux d’inflation était légèrement supérieur au taux d’intérêt le plus élevé de 7,6% offert sur SSY.

Alors que le taux d’inflation a encore chuté à 4,06% en janvier, il a de nouveau relevé la tête en février pour atteindre 5,03% et continuerait son mouvement à la hausse pendant la majeure partie de l’exercice 2021-22.

Source: Ministère des statistiques et de la mise en œuvre des programmes (MOSPI)

La question est donc la suivante: les taux d’intérêt des petits régimes d’épargne sont-ils trop élevés ou le taux repo est-il trop bas?

Le taux repo est l’un des taux directeurs clés utilisés par les décideurs pour stimuler les activités économiques en abaissant le taux ou pour contrôler l’inflation en l’augmentant.

Lorsque le taux Repo est abaissé, les taux d’intérêt sur les dépôts et les prêts baissent, ce qui rend les dépôts peu attrayants. En conséquence, les gens préfèrent dépenser plus et épargner moins, ce qui stimule la demande. D’autre part, les faibles taux de prêt encouragent les industries à contracter davantage de prêts pour stimuler la production, ce qui entraîne une augmentation des activités économiques.

Cependant, lorsque le taux Repo est augmenté, les taux d’intérêt sur les dépôts et les prêts augmentent, ce qui rend les dépôts attractifs. En conséquence, les gens préfèrent dépenser moins et épargner plus, ce qui entraîne une diminution de la consommation et des investissements, et finalement une réduction de la demande. Des taux plus élevés rendent également les importations attrayantes, ce qui, associé à une demande plus faible, entraîne un taux d’inflation plus faible.

Étant donné que les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du monde entier l’utilisent pour lutter contre l’inflation, idéalement, le taux des pensions devrait correspondre au taux d’inflation.

Cependant, actuellement en Inde, l’accent est davantage mis sur la relance des activités économiques en maintenant les taux directeurs bas plutôt que sur le contrôle de l’inflation.

Les petits plans d’épargne peuvent faire de vous un crorepati de manière sûre; Voici comment

Les marchés boursiers réagissent positivement, mais la baisse du régime d’intérêt entraîne un rendement négatif des instruments à revenu fixe comme les dépôts bancaires à taux fixe (FD) par rapport au taux d’inflation car l’argent investi perd son pouvoir d’achat à l’échéance après avoir échoué à suivre le rythme. la hausse des prix. La situation s’aggrave encore après avoir payé de l’impôt sur les intérêts gagnés sur ces instruments.

Ainsi, par rapport au taux d’inflation, certains des petits régimes d’épargne donnent des rendements légèrement meilleurs lorsque le taux d’inflation est faible, tandis que d’autres sont encore en retard par rapport à l’augmentation du niveau des prix pendant la majeure partie de l’année.

Par conséquent, on ne peut pas dire que les taux actuels des petits régimes d’épargne sont irréalistes.

