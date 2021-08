Les taux d’intérêt et de financement ouverts indiquent un «manque de FOMO» sur le marché de la cryptographie

Commerce et investissement

Les taux d’intérêt et de financement ouverts indiquent un «manque de FOMO» sur le marché des crypto-monnaies

Au lieu d’un ascenseur, Bitcoin semble prendre l’escalier pour atteindre le sommet historique de près de 65 000 $ alors que Crypto Twitter (CT) est de plus en plus convaincu que nous sommes dans la deuxième manche du marché haussier.

BTC se négocie actuellement au-dessus de 46 500 $, contre 29 350 $ le 20 juillet, enregistrant des gains de 56,6% depuis le début de l’année.

Les prochains niveaux à atteindre pour la principale crypto-monnaie sont de 48 000 $ et 50 000 $.

Pour commencer la semaine, le marché a trouvé de la force sur l’Asie ouverte, mais les sessions européennes et nord-américaines ont vu les vendeurs pousser la plupart des choses à la baisse, a noté Delphi Digital.

Ether profite également du support au-dessus de 3 000 $ alors qu’il oscille autour de 3 250 $, en hausse de 333% depuis le début de l’année. L’ETHBTC s’échange également à près de 0,07 depuis le début du mois.

Comme nous l’avons signalé, le bourdonnement, cependant, a été autour de pièces comme SOL, YGG et LUNA qui atteignent de nouveaux sommets historiques tandis que les pièces DeFi et meme profitent également d’un rebond.

SOL a en fait atteint un autre ATH il y a quelques heures à 74 $, actuellement en mode euphorique et assis à la 10e place avec une capitalisation boursière de 20,8 milliards de dollars, une étape sous Polkadot (DOT), un projet de 27 milliards de dollars qui se négocie à 26,55 $. SOL 12,46 % Solana / USD SOLUSD 70,30 $

8,7612,46 % Volume 4,47 b Changement 8,76 $ Ouvert 70,30 $ Circulation de 286,44 m Capitalisation boursière 20,14 b 16 min Ouvert Les taux d’intérêt et de financement indiquent « Manque de FOMO » sur le marché des crypto-monnaies 20 h Bitcoin reste au-dessus de la moyenne mobile critique de 200 jours sous forme de pièces DeFi et Meme Pump 1 d Cheval le plus rapide de la deuxième manche de Bull Run ? Solana (SOL) atteint de nouveaux ATH Pois à pois

26,47 $

+0.65%

+5.75%

+24,46%

Les projets de l’écosystème Solana comme Audius (AUDIO) et Arweave (AR) bénéficient également de gains. AUDIO 100,09 % Audius / USD AUDIOUSD 3,41 $

3,42100,09 % Volume 1,23 b Variation 3,42 $ Ouvert 3,41 $ Circulation 400,24 m Capitalisation boursière 1,37 b 16 min Ouvert Taux d’intérêt et de financement Indiquer « manque de FOMO » sur le marché des crypto-monnaies 1 d Cheval le plus rapide de la deuxième manche de Bull Run ? Solana (SOL) arrive sur la nouvelle plate-forme de streaming de musique basée sur la blockchain ATH 9 mois, Audius, passe à Solana en raison de problèmes de mise à l’échelle sur Ethereum AR 1,92% Arweave / USD ARUSD 23,33 $

0,451,92 % Volume 98,31 m Variation 0,45 $ Ouvert 23,33 m Circulation 33,39 m Capitalisation boursière 779,16 m 16 min Ouvert Les taux d’intérêt et de financement indiquent « Manque de FOMO » sur le marché des crypto-monnaies 20 h Bitcoin reste au-dessus de la moyenne mobile critique de 200 jours sous forme de pièces DeFi et Meme Pump 1 d Cheval le plus rapide de la deuxième manche de Bull Run ? Solana (SOL) atteint de nouveaux ATH

Ethereum, Terra et Solana ouvrent également la voie dans le DeFi alors que la valeur totale verrouillée (TVL) dans le secteur atteint 148 milliards de dollars, approchant rapidement de nouveaux ATH.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure parfaite de l’adoption, TVL montre “la valeur que les gens accordent aux contrats intelligents”, a déclaré Ryan Watkins de Messari, notant qu’Ethereum TVL a grimpé à 116 milliards de dollars, avec Aave (AAVE) et Curve (CRV) étant à l’avant-garde. Par rapport aux 5 milliards de dollars de Terra, Solana a imprimé un nouvel ATH à 2 milliards de dollars. AAVE 0,81% Aave / USD AAVEUSD 443,90 $

3,600,81 % Volume 635,48 m Variation 3,60 $ Ouvert 443,90 $ Circulation 12,95 m Capitalisation boursière 5,75 b 2 mois Coinbase permet à plus d’un million d’utilisateurs de portefeuille d’utiliser DeFi – DEX, NFT et plus 2 mois Le fournisseur de logiciels Temenos permet le trading cryptographique pour les banques 3 mois Aave teste des pools privés pour que les institutions s’imprègnent de DeFi, révèle le PDG Stani Kulechov CRV -1,41% Courbe DAO Token / USD CRVUSD 2,22 $

– 0,03 $-1,41 % Volume 237,97 m Variation – 0,03 $ Ouvert 2,22 $ En circulation 395,69 m Capitalisation boursière 878,23 m 16 min Ouvert Les taux d’intérêt et de financement indiquent un « manque de FOMO » sur le marché de la crypto-monnaie 1 w Le volume au comptant est tombé au niveau le plus bas de 2021 ; Les dérivés continuent de gagner des parts de marché avec les NFT 1 mois Digital Asset Bank Sygnum propose désormais le jalonnement Ethereum 2.0 à ses clients

Parmi les autres chaînes populaires, citons Polygon (MATIC) à 6 milliards de dollars, qui a détourné l’attention de BSC, qui ne dispose désormais que de 20 milliards de dollars en TVL. MATIC -1,38 % Polygone / USD MATICUSD 1,52 $

-0,02 à 1,38% du volume 1,3 b Changement -0,02 $ Ouvert 1,52 $ Circulation 6,46 b Capitalisation boursière 9,79 b 16 min Les taux d’intérêt et de financement ouverts indiquent le « manque de FOMO » sur le marché de la crypto-monnaie 3 d Poly Network déclare le pirate informatique un « chapeau blanc » après qu’il Renvoie presque tous les 610 millions de dollars volés de la prime Kimchi 3 jours se transforme en remise, Binance supprime les paires de trading et les options de trading en won coréen

Les Degens ne sont pas encore là !

Comme nous l’avons signalé, la dernière force du marché n’a pas été due à l’effet de levier qui a été très accru en avril et mai, dépeignant une image haussière.

Actuellement, le marché se dirige progressivement vers son apogée sans les traders longs à effet de levier, tout comme lorsque le marché a cassé les ATH 2017 fin 2020 et début 2021.

Au moment de la rédaction, le taux de financement le plus élevé sur les contrats perpétuels Bitcoin est de 0,02% sur FTX, tandis que sur certaines bourses comme OKEx et BitMEX, il est toujours négatif, selon Bybt. Les commerçants ne sont pas pressés d’obtenir de longs BTC, ce qui signifie que les conditions mousseuses sont loin.

Quant à l’intérêt ouvert, il est actuellement de 16,53 milliards de dollars sur les contrats à terme Bitcoin et de 8,72 milliards de dollars sur les contrats à terme Ether.

Le prix “évoluant à un rythme plus rapide que l’intérêt ouvert, ce qui implique un certain degré de doute de la part des traders à terme/perp que ce rallye est réel. Ou en termes cryptographiques – un manque de FOMO », a déclaré Delphi Digital.

Bien que la structure de l’ETH ressemble assez à celle du Bitcoin, la différence entre la croissance des prix et celle des intérêts ouverts est un peu plus large. Cet effet de levier inférieur implique un marché plus sain avec moins de carburant pour les liquidations et les chasses aux arrêts.

Sur le marché des options, les primes ont augmenté alors que les gens achetaient des appels pour spéculer à la hausse, mais la volatilité implicite a également augmenté de manière significative, ce qui pourrait signaler l’attente du marché d’un recul à court terme, a-t-il ajouté.

Bitcoin BTC

46 891,81 $

-0,04%

-1,08 %

+2,66 %

Ethereum ETH

3 272,21 $

+0.64%

-0,28%

+3,92%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.