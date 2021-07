Les taux d’intérêt les plus bas sur les prêts immobiliers de moins de Rs 30 lakh : voici ce que 15 banques proposent

Les emprunteurs peuvent contacter leurs banques pour convertir leurs prêts au nouveau régime ou refinancer leur prêt avec un autre prêteur après avoir soigneusement évalué les coûts de refinancement et les économies potentielles sur les intérêts.

La décision de la Reserve Bank of India de maintenir le taux des pensions inchangé à un plus bas de 4% depuis plus d’un an a contribué à ce que de nombreuses banques réduisent leurs taux d’intérêt sur les dépôts fixes, démoralisant les investisseurs. Cependant, cette tendance à la baisse des pensions a également conduit de nombreuses banques à réduire leurs taux d’intérêt flottants sur les prêts immobiliers à des creux de plusieurs décennies, en particulier depuis octobre 2019, lorsque la banque centrale a ordonné à toutes les banques de comparer leurs prêts à l’extérieur.

En fait, il existe actuellement au moins 15 banques qui proposent des prêts immobiliers à partir de moins de 7 % par an. Comparez cela à septembre 2019, lorsque les taux de prêts immobiliers les plus bas étaient d’environ 8,40 % par an. , avoir les fonds de marge nécessaires, une cote de crédit supérieure à 750 et une capacité de remboursement adéquate, cela pourrait en effet être le moment idéal pour réaliser vos rêves d’achat de maison, selon BankBazaar.

La phase actuelle de faibles taux d’intérêt des prêts immobiliers, en particulier par les banques qui ont comparé leurs prêts au taux repo de la RBI, offre également une opportunité aux emprunteurs qui gèrent des prêts immobiliers dans le cadre du régime MCLR ou de taux de base (c’est-à-dire pour les prêts contractés avant octobre 2019) de refinancer leurs prêts en prêts liés au repo pour profiter de taux plus bas et économiser sur la sortie d’intérêts.

Les emprunteurs peuvent contacter leurs banques pour convertir leurs prêts au nouveau régime ou refinancer leur prêt avec un autre prêteur après avoir soigneusement évalué les coûts de refinancement et les économies potentielles sur les intérêts.

Notez, cependant, que les prêts liés aux pensions connaîtront une augmentation rapide et proportionnelle chaque fois que la banque centrale décidera d’augmenter le taux des pensions. Ces prêts impliquent également un risque client s’étendant au-delà du taux de pension et de l’écart de la banque qui pourrait se déclencher si la cote de crédit de l’emprunteur subit une baisse substantielle pendant la durée du prêt, entraînant un taux d’intérêt applicable et un montant EMI plus élevés, selon BankBazaar .

Donc, si vous envisagez de contracter un prêt immobilier de moins de Rs 30 lakh, voici une liste des 15 principales banques gouvernementales et privées qui offrent actuellement les taux d’intérêt les plus bas. Notez que le taux d’intérêt qui vous est applicable serait déterminé en fonction de votre âge, de votre revenu, de votre sexe, de votre cote de crédit, du montant du prêt, du ratio prêt/valeur ou de toute autre condition du prêteur que vous avez choisi.

15 meilleures banques offrant actuellement les taux d’intérêt les plus bas sur les prêts immobiliers de moins de 30 Rs Lakh

Avis de non-responsabilité : les taux d’intérêt qui varient en fonction des durées d’occupation ou des cotes de crédit dans le montant du prêt spécifié sont indiqués sous forme de fourchette, et les banques ont été répertoriées par ordre croissant en fonction de leurs taux de prêt immobilier actuels pour les prêts inférieurs à 30 lakh Rs. Données extraites des sites Web respectifs des banques le 2 juillet 2021.

Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.