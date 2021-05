Les taux d’or et d’argent montent en flèche pour la deuxième semaine consécutive; s’attendre à ce que les prix des lingots continuent de se redresser

Les prix des matières premières se sont échangés de manière mitigée au cours de la semaine écoulée, les prix des lingots ayant été témoins d’achat lors des dernières séances de négociation. (Image: REUTERS)

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés de manière mitigée au cours de la semaine écoulée, les prix des lingots ayant été témoins d’achat lors des dernières séances de négociation. Le complexe des métaux de base a été faible après que la Chine ait laissé entendre qu’il voulait freiner la hausse de l’inflation. Les prix du pétrole brut ont prolongé les gains hebdomadaires en raison d’une forte perspective de demande et d’une demande de produits plus élevée après la fermeture du pipeline.

Les prix de l’or se sont échangé plus haut avec les prix de l’or au comptant au COMEX ont augmenté de 0,67% à 1843 $ l’once pour la semaine. Les prix de l’or à MCX se sont terminés en rouge à Rs 47,676 par 10 grammes limitant les gains de l’appréciation de la roupie. La roupie au comptant a augmenté de 0,30% par rapport au dollar pour la semaine. Les avoirs d’ETF aurifères ont enregistré des afflux alors que les avoirs en actions or SPDR ont augmenté à 1028 tonnes par rapport aux 1025 tonnes de la semaine précédente. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 29452 lots la semaine dernière pour se protéger contre les paris sur l’inflation.

Les prix de l’argent ont fini légèrement en baisse, les prix au comptant de l’argent au COMEX étant restés au-dessus de 27 $ à 27,42 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme MCX Silver May ont terminé faibles de 0,48% à 71085 Rs par kilogramme. Les prix de l’argent échangés sous pression se comparent à ceux de l’or après la vente de métaux industriels. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 4397 lots la semaine dernière.

Les prix des lingots se sont négociés fermement avec les prix de l’or qui ont réussi à se terminer en vert pour la deuxième semaine après avoir été témoins de ventes en début de semaine. Les métaux précieux ont rebondi malgré la fermeté du dollar et la hausse des rendements obligataires affichant une parité rare. L’indice dollar a terminé à 0,10% jusqu’à 90,32, tandis que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans se sont terminés à 1,635% au cours de la semaine. Les taureaux de lingots ont été tirés par les inquiétudes liées à l’inflation après que l’indice des prix à la consommation américain a augmenté de 4,2% au cours des 12 mois se terminant en avril, soit sa plus forte hausse en près de 13 ans. La position accommodante de la Fed et le ralentissement de la reprise économique aux États-Unis sont les principaux facteurs haussiers pour les métaux précieux. Cependant, la banque centrale insiste sur le fait que ces pressions inflationnistes sont «transitoires» et s’atténueront à mesure que l’économie se redressera complètement.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent la semaine prochaine avec une résistance au comptant de l’or du COMEX à 1860 $ l’once et un support à 1800 $ l’once. La cassure au-dessus de 1860 $ pourrait conduire les prix vers des niveaux de 1890 $. Chez MCX, les prix de l’or en juin ont une résistance à court terme à 48 400 Rs pour 10 grammes et un support à 47 200 Rs pour 10 grammes. Le spot argent du COMEX a une résistance à court terme à 28,30 $ l’once avec un support à 26 $ l’once. MCX Silver July a une résistance importante à Rs 74 400 par KG et un support à Rs 68 800 par KG.

