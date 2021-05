Les taux d’or et d’argent sautent pour la troisième semaine consécutive; s’attendre à ce que les prix des lingots grimpent davantage

Les métaux précieux ont rebondi, soutenus par la faiblesse du dollar et la baisse des rendements obligataires américains, tandis que les commerçants et les investisseurs ont continué à parier sur les craintes inflationnistes croissantes. (Image: REUTERS)

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés de manière mitigée au cours de la semaine écoulée, les prix des lingots se sont redressés grâce à la couverture de l’inflation. Le complexe des métaux de base a continué à baisser, la Chine signalant une action politique pour freiner la hausse des prix. Les prix du pétrole brut ont baissé, les progrès des négociations sur le nucléaire iranien ajoutant une pression sur l’offre.

Les prix de l’or se sont échangé plus haut avec les prix de l’or au comptant au COMEX ont augmenté de 2% à 1881,25 $ l’once pour la semaine. Les prix de l’or chez MCX ont progressé de 1,53% à Rs 48 404 les 10 grammes alors que l’appréciation de la roupie a plafonné à la hausse au cours de la semaine. La roupie au comptant a augmenté de 0,62% par rapport au dollar pour la semaine. Les avoirs d’ETF sur l’or ont enregistré des afflux alors que les avoirs sur les actions or SPDR ont augmenté à 1043 tonnes par rapport aux 1028 tonnes de la semaine précédente. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 11311 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent ont terminé en vert avec les prix au comptant de l’argent au COMEX ont clôturé d’un demi pour cent à 27,56 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme MCX Silver May ont légèrement baissé à 71 049 Rs par kilogramme. Les prix de l’argent ont été échangés sous pression par rapport à l’or après la vente des métaux industriels après que la Chine a réfléchi à une action politique pour refroidir les prix. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 1294 lots la semaine dernière.

Les prix des lingots se sont échangés à la hausse, les prix de l’or ayant enregistré un troisième gain hebdomadaire, les prix faisant face à une forte résistance de près de 1900 $ l’once. Les métaux précieux ont rebondi, soutenus par la faiblesse du dollar et la baisse des rendements obligataires américains, tandis que les commerçants et les investisseurs ont continué à parier sur les craintes inflationnistes croissantes. La spéculation sur les minutes de la FED et les discussions sur le marché sur la position belliciste de la Fed ont plafonné la hausse de l’or tandis que les prix de l’argent ont plafonné les gains sur les métaux de base faibles. Les principales banques centrales ont mis en garde contre une inflation plus élevée qui pourrait conduire à un assouplissement des plans de relance. Vendredi, la Maison Blanche a déclaré qu’elle avait réduit sa facture d’infrastructure à 1,7 billion de dollars, contre 2,25 billions de dollars. L’indice du dollar a terminé en baisse de 0,34% à 90,02 tandis que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans sont tombés à 1,623% au cours de la semaine. Les prix des lingots bénéficieront du soutien de la couverture contre l’inflation, tandis que la liquidation dans les crypto-monnaies peut attirer des investissements dans des actifs refuges.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent la semaine prochaine avec une résistance au comptant de l’or du COMEX à 1900 $ l’once et un support à 1860 $ l’once. La cassure au-dessus de 1900 $ pourrait conduire les prix vers des niveaux de 1920 $. Chez MCX, les prix de l’or en juin ont une résistance à court terme à Rs 48 900 pour 10 grammes et un support à Rs 47 800 pour 10 grammes. Le spot argent du COMEX a une résistance à court terme à 28,30 $ l’once avec un support à 26 $ l’once. MCX Silver May a une résistance importante à Rs 73 800 par KG et un support à Rs 68 800 par KG.

(Tapan Patel est analyste principal (matières premières) chez HDFC. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

