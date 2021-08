Les taux hypothécaires baissent mais les produits ne sont disponibles que pour une durée limitée

Les taux hypothécaires ont chuté à mesure que la concurrence entre les prêteurs s’intensifie, mais les emprunteurs sont invités à agir rapidement car les accords hypothécaires ne durent en moyenne que trois semaines.

Les emprunteurs hypothécaires se réjouiront probablement davantage de la nouvelle selon laquelle leur choix en matière de prêts hypothécaires a augmenté. Le nombre de prêts hypothécaires disponibles est presque revenu aux niveaux d’avant la pandémie. Entre juillet et août 2021, le nombre de produits hypothécaires a augmenté de 148, passant de 4 512 à 4 660, selon les données de Moneyfacts.

Dans le même temps, les taux hypothécaires baissent, ce qui offre des offres compétitives aux acheteurs de maison et aux investisseurs. Cependant, les emprunteurs qui cherchent à obtenir les meilleures offres hypothécaires devront agir rapidement, car les produits ne sont pas offerts longtemps.

Des taux d’intérêt compétitifs

Il y a eu une guerre des taux sur le marché hypothécaire britannique alors que la concurrence entre les prêteurs s’intensifie. Les prêteurs proposent des prêts à des taux d’intérêt de plus en plus bas. La moyenne des opérations à taux fixe sur deux ans est passée de 2,55% à 2,52% entre juillet et août. De plus, le taux fixe moyen à cinq ans est passé de 2,78 % à 2,75 %.

Au cours des deux derniers mois, les prêteurs ont réduit les taux des transactions hypothécaires avec des ratios prêt-valeur (LTV) plus bas en particulier. Mais récemment, les taux hypothécaires ont baissé pour les transactions à l’autre bout du marché. La réduction la plus importante a été observée par les emprunteurs avec un dépôt de 5 %.

Pour les hypothèques LTV à 95 %, le taux moyen d’un contrat fixe de deux ans a diminué de 0,10 % d’un mois sur l’autre. Les taux sont passés de 3,79 % en juillet à 3,69 % en août. Pour les opérations fixes à cinq ans, le taux moyen a diminué de 0,08 %, passant de 4,01 % à 3,93 %.

Cependant, les emprunts doivent garder à l’esprit que choisir un taux légèrement plus élevé avec des frais moins élevés peut parfois être moins cher. C’est particulièrement le cas pour les acheteurs avec des hypothèques plus petites. Un courtier hypothécaire peut vous aider à évaluer différentes offres hypothécaires pour vous aider à choisir celle qui convient le mieux à votre situation.

Eleanor Williams, experte en finance chez Moneyfacts.co.uk, a déclaré : « Cela reflète que, probablement soutenu par l’introduction du programme de garantie hypothécaire, les fournisseurs sont prêts à répondre à ce groupe démographique traditionnellement à plus haut risque, bien que leur désir de le faire demeure. un peu en retard par rapport à un mois d’août 2019 avant la pandémie, car il y a actuellement 199 et 116 offres de moins parmi lesquelles choisir qu’il y a deux ans.

Durée de conservation des accords hypothécaires

Le produit hypothécaire moyen n’est actuellement disponible que pour 21 jours. Rien qu’au cours du dernier mois, la durée de conservation de l’offre moyenne a diminué de neuf jours. Cela ne donne aux emprunteurs que trois semaines pour conclure un accord hypothécaire.

“Ce mois-ci, la durée de conservation moyenne d’un produit hypothécaire a été réduite de neuf jours à seulement 21 jours, la dernière fois en mai 2017 et le plus bas que nous ayons enregistré”, commente Eleanor Williams.