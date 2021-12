Les taux record de COVID-19 interdisent aux fans de pénétrer dans les stades en Allemagne

Avec COVID-19 atteignant des niveaux record en Allemagne, la pandémie a une fois de plus un effet négatif sur la Bundesliga. Il y a eu un certain nombre de développements ces derniers jours sur ce qu’il faut faire avec les fans dans les stades, et il semble que les choses deviennent plus claires.

Pour commencer, le pays dans son ensemble a annoncé un verrouillage à l’échelle nationale pour toutes les personnes non vaccinées. Cela signifie que les personnes qui n’ont pas été vaccinées seront interdites de presque tout, à l’exception des commerces essentiels comme les supermarchés et les pharmacies. Le gouvernement fédéral allemand cherche également à rendre la vaccination obligatoire dans les prochains mois.

Alors, comment cela affecte-t-il le football en Allemagne ? Eh bien, selon un rapport de Kicker, les chefs d’État ont décidé d’ouvrir les stades à 50% de leur capacité, mais seulement si cette capacité ne dépasse pas 15 000 fans.

Mais dans le cas du Bayern Munich, la situation empire. Certains États vont plus loin et ferment complètement les stades aux fans pour les matchs de football. Ces États comprennent actuellement la Bavière, la Saxe et le Bade-Wurtemberg. En d’autres termes, le Bayern devra à nouveau jouer à huis clos dans un avenir prévisible. Reste à voir si d’autres États emboîteront le pas.

Tel que capturé par Sportbuzzer, la décision d’interdire les supporters des stades en Bavière a été rendue définitive et sera signée le lendemain. Cela affecte des clubs comme le Bayern, le FC Augsburg et Greuther Fürth, et durera au moins jusqu’à la fin de l’année. La décision intervient à peine un mois après que le Bayern a accueilli de nouveau une salle comble pour la première fois depuis plus d’un an et demi contre le SC Freiburg.

Dans les cas extrêmes, selon un rapport Bild, les jeux pourraient être complètement suspendus dans les États avec des taux d’infection particulièrement élevés. Bien qu’il n’y ait pas d’autres informations disponibles concernant cette rumeur, ce n’est certainement rien à prendre à la légère. Si les choses se passent bien, un arrêt complet de la Bundesliga n’est peut-être pas si farfelu.