Les taux sur les papiers à court terme jusqu’à un an baissent de 5 à 7 pb

Par Manish Suvarna

Les taux des titres de créance échéant dans moins d’un an ont baissé de 5 à 7 points de base selon les notations et les mandats mercredi, après que la Banque de réserve indienne (RBI) a maintenu les taux d’intérêt inchangés lors de l’examen de la politique monétaire. Les marchés s’attendaient à une hausse du taux des prises en pension, et en conséquence les taux ont été ajustés sur ces instruments. Le corridor entre le taux des prises en pension et le taux des prises en pension devait être réduit dans cette politique, mais maintenant les spéculations à ce sujet se sont reportées sur la prochaine réunion politique.

Parallèlement, le rendement de l’obligation de référence à 10 ans 6,10 % 2031 s’est détendu de 3 à 4 points de base par rapport à sa clôture précédente. Les rendements des papiers commerciaux se sont détendus de 3 à 5 points de base et de 5 à 7 points de base pour les obligations d’entreprises. « Certains acteurs du marché s’attendaient à une hausse du taux des prises en pension, mais la RBI a maintenu une approche accommodante qui a conduit à un assouplissement des taux », a déclaré Anand Nevatia, gestionnaire de fonds chez Trust Mutual Fund.

Le Comité de politique monétaire de la RBI a maintenu les taux directeurs inchangés et a décidé de maintenir une position accommodante aussi longtemps que nécessaire pour relancer et soutenir la croissance. Le MPC a voté à l’unanimité pour maintenir les taux d’intérêt inchangés et avec une majorité de 5 à 1 pour maintenir une position accommodante.

La RBI a révisé ses prévisions d’inflation à la consommation et les a fixées à 5,1% au T3 et à 5,7% au T4. Le gouverneur Shaktikanta Das a déclaré que l’inflation globale culminerait au quatrième trimestre de l’exercice en cours. Il a maintenu sa prévision de croissance du PIB réel à 9,5 % pour l’exercice 22.

Dans le cadre de cette politique, la banque centrale a également annoncé des mesures de gestion des liquidités en augmentant le montant des enchères de pension inversée à taux variable (VRRR) à 14 jours en décembre. Il effectuera un VRRR pour un montant notifié de Rs 6,5 lakh crore le 17 décembre et Rs 7,5 lakh crore le 31 décembre.

Compte tenu de cela, les acteurs du marché s’attendent à ce que les taux des instruments de dette augmentent de 10 à 15 points de base, voire plus, car une énorme quantité de liquidités devrait sortir du système bancaire. « Les taux à court terme se sont ajustés à la hausse et continueront peut-être à se rapprocher du taux des prises en pension au cours des prochains mois », a déclaré Upasna Bhardwaj, vice-président senior de la Kotak Mahindra Bank, dans un rapport.