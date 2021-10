Les taxes à l’importation sur les huiles comestibles sont fortement réduites alors que l’inflation des prix de détail augmente

La décision serait très appréciée par l’industrie et contribuerait également à réduire le fardeau des prix pour les consommateurs finaux.

Alors que l’inflation de la vente au détail des « huiles et graisses » comestibles a atteint le deuxième niveau le plus élevé en 2021 en septembre, le gouvernement a réduit mercredi la taxe agricole sur les huiles importées à 5% et à 7,5% sur divers articles contre 20% auparavant, tout en supprimant 2,5% de base. droit d’importation.

Cependant, la réduction des droits de douane pourrait ne pas apporter de grand soulagement aux consommateurs, malgré le fait que le gouvernement perdrait environ 34 000 crores de roupies, ont déclaré des analystes, soulignant l’augmentation mercredi des prix de l’huile de palme en Malaisie.

« Les consommateurs peuvent ne pas profiter pleinement de la réduction des droits de douane. En fait, après l’annonce de la réduction des droits par l’Inde, le marché malaisien a augmenté d’environ 150 à 170 RM la tonne », a déclaré BV Mehta, directeur exécutif de la Solvent Extractors Association of India.

L’annonce de mercredi se traduira par une réduction des droits d’importation effectifs sur les variétés brutes et raffinées d’huile de palme, de soja et de tournesol entre 16,5 et 19,25 points de pourcentage. La baisse sera effective à partir du 14 octobre. L’inflation des prix à la consommation (IPC) des huiles et graisses a bondi de 34,19 % en septembre, légèrement en deçà des 34,78 % de juin. Le gouvernement s’est rendu compte que la situation pourrait ne pas s’améliorer avant l’arrivée des prochaines récoltes d’oléagineux rabi, car il est probable qu’il y ait une baisse de la production de deux oléagineux kharif majeurs – le soja et le coton.

«Il y a eu une demande pour les huiles comestibles, à l’échelle mondiale, car de nombreux pays sont censés passer au biodiesel. En outre, les prix d’autres produits de base sont également haussiers cette année par rapport à l’année dernière », a déclaré RK Patel, un expert en huile comestible qui négocie l’huile d’arachide.

« Le déclencheur immédiat de cette réduction drastique des droits de douane est en grande partie dû au prix élevé de l’huile comestible, au début de la saison des fêtes et à la forte inflation alimentaire. Cependant, le calendrier de la réduction des droits d’importation est une source de préoccupation car les agriculteurs récoltent maintenant les cultures de soja et d’arachide kharif. Cette réduction des droits d’importation peut affecter la réalisation des agriculteurs pour leurs graines oléagineuses », a déclaré Mehta.

Cependant, Abhishek Jain, partenaire fiscal, EY, a déclaré : « Compte tenu de la flambée des prix des huiles comestibles, le gouvernement a réduit les taux de base des droits de douane sur les huiles brutes et comestibles. La décision serait très appréciée par l’industrie et contribuerait également à réduire le fardeau des prix pour les consommateurs finaux. »

