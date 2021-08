Les taxes que vous avez payées en 2020 par rapport à votre voiture | Moteur

En 2020, les Espagnols n’ont payé ni plus ni moins 25 645 millions d’euros de taxes liées à la voiture : immatriculation, circulation, TVA…

En 2020, en taxes liées à la voiture, les conducteurs paient au total 25 645 millions d’euros. C’est 16,76 % de moins par rapport aux données enregistrées l’année précédente ; C’est logique si l’on prend en compte la forte baisse du volume des immatriculations enregistrées à la suite du COVID-19 et dont l’industrie automobile ne s’est pas encore remise.

Les données proviennent du rapport annuel 2020 préparé par l’Association espagnole des constructeurs d’automobiles et de camions (Anfac). Si nous les décomposons par concept, le impôt de circulation Il a été celui qui a rapporté le plus de bénéfices aux caisses publiques de l’Etat, avec près de 2 970 millions d’euros. C’est 1,5% de plus qu’en 2019 où le revenu était de 2 925 millions d’euros.

Le nombre est la taxe que tous les propriétaires de véhicules paient annuellement. C’est une taxe municipale, c’est-à-dire que l’argent est versé aux municipalités, qui sont celles qui fixent le montant à payer ; Cela a conduit à l’émergence de paradis fiscaux dits automobiles (municipalités dans lesquelles le taux est nettement moins cher).

Le taxe d’immatriculation en 2020 Cela représente un revenu de 373 millions d’euros en 2020, ce qui implique une baisse de 39,5% par rapport aux 616 millions entrés l’année précédente.

La somme du montant payé pour la taxe de circulation et la taxe d’immatriculation rapporte un total de 3 342 millions d’euros, soit 5,62 % de moins qu’en 2019.

Transferts TVA, carburant et véhicules d’occasion

Aux frais payés pour l’immatriculation d’un véhicule et pour son utilisation s’ajoutent les Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le taxe associée aux carburants.

Les administrations publiques ont perçu jusqu’à 3 570 millions d’euros de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les véhicules pour l’achat de véhicules neufs, soit 26,6 % de moins qu’en 2019 Les conducteurs ont payé 17 954,8 millions d’euros de taxes liées aux carburants, soit 16,4 % de moins, dont 5 618 millions d’euros étaient pour la TVA, 25 % de moins, et 12 327 millions d’euros pour la taxe spéciale, réduisant sa perception de 11,8 %. transfert de véhicule d’occasion (taxe sur les mutations immobilières, TVA et taxe d’enregistrement) s’est traduite par un revenu de 513,7 millions d’euros, soit 11,8% de moins par rapport aux 582,4 millions d’euros payés l’an dernier par les Espagnols pour ce concept Et un quatrième : les Espagnols ont payé des frais s’élevant à 63 millions d’euros pour le permis de conduire (19,7% de moins) et 168 millions pour le changement de propriétaire (14,3% de moins).

Cet article a été publié dans Autobild par Noelia López.