Les Tchèques ont préféré jouer à Copenhague

in

29/06/2021 à 17h13 CEST

Joël Gadéa

Après deux jours de repos pour se remettre les esprits, tout le temps dimanche dernier la République tchèque a éliminé les Pays-Bas, les joueurs d’Europe centrale retournent au travail aujourd’hui pour préparer le match de quart de finale contre le Danemark. Les joueurs tchèques ont disputé leur quatrième match du Championnat d’Europe, avec deux déplacements à Glasgow, un à Londres et un à Budapest. Le prochain arrêt sur cet interrail particulier sera à Bakou et compte tenu d’une telle charge, Jaroslav Šilhavý décidé de donner du repos à ses élèves.

Le siège n’aime pas

« Jouer à Bakou est incompréhensible. J’aurais aimé jouer à Copenhague même si les Danois étaient à la maison. On aurait eu beaucoup de soutien là-bas & rdquor;, a-t-il condamné Barak, joueur tchèque, sur les sentiments de son équipe à l’idée de disputer le quart de finale en Azerbaïdjan.

“Nous n’aurons pas de fans ni de famille mais nous continuerons à nous accrocher à l’euphorie que nous avons maintenant & rdquor;, a ajouté le footballeur, qui a débuté l’Eurocup en tant que remplaçant mais a joué tout le match des huitièmes de finale contre les Pays-Bas, qui ont également rejoint la critique de Patrick Schick sur le lieu où la République tchèque jouera les quarts de finale.

L’esprit tourné vers Bakou

« Le repos est important. Bien sûr, nous regardons les Danois, nous regardons tout le championnat et nous savons que ce sera un adversaire très difficile et de grande qualité. Mais la préparation commence mercredi & rdquor;, a reconnu hier Antonin Barak, milieu de terrain du Hellas Vérone qui a fait un trou dans le onze tchèque. En outre, Barak Il a affirmé qu’il «vivait la saison de sa vie & rdquor; à la fois avec son équipe nationale et avec son club de Serie A.

En championnat italien, le Tchèque a coïncidé avec le défenseur danois Larsen à l’Udinese, « un joueur de niveau & rdquor; qu’il a loué à côté de Simon Kjaer, dont il a déclaré qu’« il sera capitaine de Milan & rdquor; et qui sera mesuré samedi prochain à Bakou.