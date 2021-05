Les techniques de Doncic posent un problème aux Mavericks

Luka doncicÀ sa troisième saison en NBA, il trouve un dur à cuire chez les arbitres, qui ne tolèrent pas ses protestations continues et ont mis le joueur et son équipe dans une lutte au moment le plus déterminant de la saison. Sur le point d’entrer dans la phase décisive, qui donne la possibilité de continuer à se battre pour le titre ou d’être éliminé, le Slovène a un nuage au-dessus de la tête: il pourrait rater un match en raison d’une suspension bientôt.

L’expulsion avant dimanche soir dernier contre les Kings signifiait ajouter deux autres techniques pour le compte. Il est quinze ans. Avec un plus marqué, vous devrez perdre le prochain match automatiquement. Et ils ont déjà abaissé sa peine auparavant, sinon il aurait déjà dû la purger.

Mavericks de Dallas on joue beaucoup dans les engagements de ces deux semaines. Cela dépend de l’endroit où vous vous situez dans le classement lorsque la phase régulière est fermée, vous pouvez jouer plus ou moins de jeu et vous qualifier ou non directement. Ce sont tous des engagements et l’équipe dépend énormément de lui, comme cela a été prouvé maintes et maintes fois cette année. Présence est essentielle, la redondance vaut la peine et la sanction peut arriver à un moment critique.

“Ne vous inquiétez pas, ils ne vont plus me pointer du doigt”, a-t-il déclaré aux journalistes après son expulsion de Sacramento.

Le précédent le plus fataliste à cet égard n’est pas loin. Lors de la finale 2016, Draymond Green a appliqué le jeu dans le cinquième, les Warriors menant 3-1 et une seule victoire au titre qui est finalement revenue aux Cavaliers de LeBron James, qui ont forcé cette technique avec une discussion sur le terrain.. La poussière qui a soulevé cela n’a fait que renforcer l’idée qu’il s’agit d’une punition nécessaire pour protéger les arbitres des protestations et préserver le bon esprit du jeu.