Les technologies Covidshield de Serum vont fusionner avec Biocon Biologics

CTPL s’occupe de la commercialisation de vaccins. BBL est engagée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de biosimilaires et d’autres produits biologiques. Les vaccins étaient une adjacence naturelle à la plate-forme existante de BBL.

Le conseil d’administration de Biocon Biologics (BBL) a approuvé la fusion de Covidshield Technologies (CTPL), une filiale à 100 % de Serum Institute Life Sciences Private (SILS) avec Biocon Biologics, une filiale de Biocon.Covidshield Technologies est une société privée et un filiale à 100 % de Serum Institute Life Sciences, qui détient les droits de commercialisation des vaccins SILS.

La fusion avec CTPL permettrait à BBL d’entrer dans l’espace des vaccins. Après la fusion de CTPL, BBL obtiendra un accès garanti à 100 millions de doses par an pendant 15 ans, principalement à partir de la prochaine installation de vaccination de SILS à Pune avec les droits de commercialisation du vaccin SILS portefeuille, y compris les vaccins Covid-19 pour les marchés mondiaux.

BBL générera un flux de revenus engagés et les marges associées, à partir de S2FY23. Adar Poonawalla siégera au conseil d’administration de BBL. Aux termes de l’accord, BBL offrira 15 % du capital à SILS. Il n’y a aucune contrepartie en espèces impliquée dans cette transaction.

