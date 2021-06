Les technologies quantiques stimulent la microscopie haute performance

29/06/2021 à 8h00 CEST

Nos organes perceptifs sont des éléments précieux, au point qu’ils ont conduit à des affirmations comme celle d’Aristote, qui déclarait qu’« il n’y avait rien dans l’intellect qui n’eût été dans les sens avant & rdquor ;. Mais, certainement, les capteurs dont nous, humains, sommes dotés, étant très précieux, vitalement nécessaires, ne sont pas, précisément, un parangon de sensibilité.

S’il s’agit de l’oreille, la gamme de fréquences pour laquelle elle est sensible est comprise entre 20 et 20 000 hertz, une gamme très limitée, encadrée par les ultrasons au dessus et les infrasons au dessous. La séparation entre les oreilles est directement proportionnelle à la fréquence qu’elles peuvent capter, comme en témoignent les éléphants. Les fréquences extrêmement basses sont l’environnement naturel des tremblements de terre, des éruptions volcaniques ou de la bombe atomique elle-même.

Ce sont des fréquences mal absorbées et très bien réparties. Les ultrasons sont beaucoup plus absorbés, en plus de limiter la taille des objets avec lesquels interagir, car la longueur d’onde est beaucoup plus longue.

Concernant l’odorat et le goût, signalons qu’à quelques exceptions près comme la détection de composés soufrés, dans laquelle le nez est imbattable, les nez ou les langues électroniques ont le dessus dans presque tous les enregistrements connus.

Le toucher est désormais recréé avec détection de pressions inférieures à 15 kilopascals, ce qui est similaire à la force utilisée dans les activités habituelles telles que tenir un objet ou appuyer sur l’écran de notre téléphone.

Mais il faut mettre en évidence un organe d’une valeur extraordinaire pour la vie animale et, d’autre part, un récepteur extrêmement pauvre, capable de capter les oscillations électromagnétiques, entre environ 380 nanomètres et environ 750 nanomètres, qui est la plus petite gamme de longueurs d’onde. le spectre électromagnétique, en laissant de côté le rayonnement infrarouge, est ce que nous percevons par le toucher. Nous le générons même nous-mêmes, avec les micro-ondes et les ondes radio, à un extrême, et le rayonnement ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma et les rayons cosmiques de l’autre.

De nombreuses espèces, en particulier les insectes, captent la lumière ultraviolette, comme les abeilles qui l’utilisent efficacement pour s’approcher des fleurs et capturer le nectar, plutôt que la prétendue attirance pour la couleur. Nos capteurs ne sont pas très sensibles, certes. À mesure que la technologie progresse et que nous avons des appareils de plus en plus sophistiqués, les améliorations que l’évolution pourrait apporter en ligne deviennent plus apparentes.

Les humains ont toujours essayé d’améliorer la nature, en l’adaptant à nos intérêts. C’est précisément la différence entre la science et la technologie. Le premier vise à savoir comment se produisent les processus, le second, une fois celui-ci connu, l’applique pour transformer la Nature et la mettre à notre disposition.

Dans certains cas, ce processus implique l’amélioration des qualités humaines. Voir est essentiel chez l’homme. Comment nous voyons, est l’objectif de la science et l’amélioration de la vision est l’objectif de la technologie. Et une fois avec la technologie à notre disposition, il n’y a pas de limites ou d’étapes limitatives, autres que les connaissances disponibles à un moment historique donné.

Le microscope est une première concrétisation, lorsque Zacharias Janssen le propose en 1590, auquel s’ajouteront bien d’autres noms, comme Hooke ou Malpiagi, toujours liés à l’observation de la contemplation des cellules vivantes. Ils sont rejoints par Abbe ou Zeiss. Vers les années 30 du siècle dernier, la limite théorique de la microscopie optique a été atteinte, malgré l’intérêt croissant pour l’observation des détails des structures cellulaires.

La grande contribution qui restait, provenait de la remise en cause directe de l’utilisation de la lumière, puisque depuis Quantum il avait été démontré que chaque particule matérielle était associée à une onde, dans le cadre de la dualité onde-corpuscule que De Broglie révéla.

Les électrons, comme les protons et les neutrons, ont des ondes associées, utilisables et concrétisées dans ce qu’on appelle le microscope électronique à transmission, qui a atteint des grossissements de 100 000X, alors que l’optique s’était arrêtée à 1000X.

En 1931, ce microscope a été développé en Allemagne par Knol et Ruska, qui a été amélioré très peu de temps après, en 1937, avec la proposition de von Ardene pour un microscope électronique à balayage, qui balayait les surfaces des échantillons avec un faisceau d’électrons : la réponse qu’il a reçue sous forme de particules, il l’a utilisé pour construire une image tridimensionnelle de la surface analysée.

Il produit des images haute résolution à partir d’échantillons conducteurs, ce qui est obtenu en les enduisant d’un métal, et en balayant la surface avec des électrons accélérés, il déloge les particules de la surface qui atteignent le détecteur, composé d’électroaimants qui mesurent la quantité et l’intensité d’électrons qui l’atteignent après avoir interagi avec la surface de l’échantillon et formé des images tridimensionnelles.

Des électrons accélérés sous une différence de potentiel de 100 000 volts sont associés à une onde électromagnétique d’environ 4 picomètres, permettant ainsi l’observation des atomes qui composent un solide, séparés par quelques dixièmes de nanomètres, disons.

Le microscope à force atomique proposé par Binning et Rohrer suit la surface avec une pointe acérée de forme pyramidale ou conique, couplée à un levier microscopique flexible : il permet de caractériser des échantillons nano (10-9nm) et même atomiques (10-10nm) pour matériaux, ce qui leur a valu le prix Nobel 1986.

La nature stochastique du rayonnement électromagnétique limite les performances des microscopes à photons. La sensibilité des dispositifs à base de rayonnement nécessite un niveau de bruit, car il affecte la résolution et la sensibilité.

Il ne s’agit pas d’augmenter l’intensité du rayonnement, car il n’est pas possible dans de nombreux cas d’observer des êtres vivants, car le rayonnement laser, qui convient pour augmenter l’intensité, tout en contrôlant la fréquence utilisée, peut causer des dommages irréparables au vivant. matériaux à observer, altérant les processus biologiques à l’étude.

La question est d’améliorer l’image des observations de matières vivantes, sans augmenter l’intensité. Pour cela, il a été proposé d’utiliser la corrélation quantique, qui permet un rapport signal sur bruit loin de la limite néfaste qui est dépassée en microscopie classique.

La proposition consiste, dans un premier temps, à utiliser la microscopie Raman cohérente, dont la résolution est inférieure à la longueur d’onde utilisée et, en même temps, utilise des énergies corrélées quantiques pour éclairer. La corrélation permet d’obtenir des images de liaisons moléculaires, améliorant significativement le signal, permettant ainsi l’observation de structures biologiques impossibles à réaliser avec d’autres techniques.

La technique de microscopie à absorption améliorée quantique, proposée par Casacio et al. dans la revue Nature, il est développé dans le cadre de la microscopie cohérente à diffusion Raman, qui implique un éclairage à énergie corrélée quantique. Ce sont donc des processus non linéaires, et par conséquent il n’y a pas de proportionnalité entre l’intensité incidente et la réponse.

Soit dit en passant, les performances de toutes les technologies Raman sont très faibles et, en fait, ce n’est que lorsque les lasers sont présents que la spectroscopie Raman a progressé. Il est éclairé par une lumière visible de haute intensité pour obtenir des spectres de très faible intensité, dans les zones du spectre à plus faible énergie.

C’est une forme de microscopie non linéaire qui permet à une sonde d’examiner le spectre vibratoire de fluorescence, donc l’émission de biomolécules. Il permet de détecter des liaisons chimiques avec une grande sélectivité, la plus élevée possible à l’heure actuelle. Il ouvre les portes à l’étude des processus biologiques, métaboliques, des potentiels membranaires ou des réponses aux antibiotiques.

Le problème à surmonter est le dommage causé par l’intensité de l’éclairage associé aux processus Raman, qui affecte la sensibilité et la vitesse d’obtention de l’image et cela limite son application. La microscopie Raman cohérente est limitée par le bruit associé à l’intensité de l’éclairage. L’instrumentation ne peut pas être améliorée de cette façon.

La corrélation quantique en microscopie Raman cohérente permet de limiter le bruit et d’améliorer le rapport signal/bruit jusqu’à 35 %, révélant les propriétés cachées par le bruit du signal. Il s’agit de franchir cette barrière que présente la microscopie Raman cohérente, à corrélation quantique, qui permet d’éviter les dommages infligés par la lumière.

En dépassant la limite de bruit du tir laser, on ouvre la possibilité d’obtenir une véritable image vidéo, à la vitesse pertinente, des vibrations moléculaires des maillons faibles, qui n’étaient pas disponibles. Les capteurs utilisant la corrélation quantique peuvent fournir des rapports signal/bruit qui contournent les dommages photographiques des techniques conventionnelles.

Ils sont une application clé des technologies quantiques, surmontant les restrictions qui existaient dans les performances des microscopes hautes performances, de sorte que la proposition peut avoir une grande portée.

A chaque fois, nous approfondissons l’explication de l’intimité des processus, y compris ceux liés à la vie, grâce à des technologies qui nous permettent de voir où nous les humains ne sommes pas incapables de regarder, par manque d’acuité. L’intimité est très non linéaire, comme nous l’avons vu. Les processus ne sont jamais simples. Mais petit à petit.

Alberto Requena est professeur de chimie physique et professeur émérite à l’Université de Murcie.

Microscopie non linéaire améliorée quantique. Catxere A. Casacio et al. Nature volume 594, pages 201-206 (2021). DOI : https : //doi.org/10.1038/s41586-021-03528-w

Image du haut : Recréation d’un artiste du microscope quantique révélant des structures biologiques inédites. Crédit : Université du Queensland.