Les télécommunications brillent : les exportations de produits électroniques pourraient atteindre un record de 15 milliards de dollars au cours de l’EX22

Portées par une poussée des expéditions sortantes d’instruments de télécommunications, menées par les téléphones portables, les exportations de produits électroniques atteindront probablement un record de 15 milliards de dollars au cours de l’exercice en cours, ont indiqué à FE des sources officielles.

Cependant, avec l’atténuation de l’impact de la pandémie et le retour progressif des chaînes d’approvisionnement mondiales à la normale, les importations de produits électroniques pourraient également atteindre un sommet historique de 60 milliards de dollars au cours de l’exercice 22, selon un cadre supérieur de l’industrie. Cela fera grimper le déficit commercial de l’électronique à environ 45 milliards de dollars pour cet exercice, contre 42 milliards de dollars pour l’exercice 20. Au cours de la première moitié de l’exercice en cours, les importations de produits électroniques ont grimpé de 39 % pour atteindre 31 milliards de dollars. Les exportations d’électronique, qui étaient apparues comme le segment à la croissance la plus rapide avant la pandémie, sont tombées à 10,6 milliards de dollars au cours de l’exercice 21, contre 11,2 milliards de dollars au cours de l’exercice 20, selon les données de la DGCIS.

Cependant, au cours de la première moitié de l’exercice en cours, ces exportations ont bondi de 59 % pour atteindre 6,2 milliards de dollars. Les expéditions à l’étranger devraient augmenter à l’approche de la saison de Noël.

Les téléphones portables ont été le principal moteur des exportations de produits de télécommunications, ayant augmenté de 160 % jusqu’en août de cet exercice pour atteindre 1,4 milliard de dollars, grâce à un programme d’incitation lié à la production annoncé l’année dernière. Les Émirats arabes unis sont restés la principale destination, représentant environ 40% des exportations de téléphones portables.

Fait important, alors que les importations globales de marchandises ont plongé de 17% au cours de l’exercice 21, les achats d’électronique à l’étranger ont en fait augmenté par rapport à l’année précédente, bien que marginalement, à 52,6 milliards de dollars, car de nombreuses personnes ont été contraintes de travailler à domicile à la suite de la pandémie. Étant donné que la valeur ajoutée nationale dans l’ensemble de l’espace électronique reste encore loin d’être satisfaisante dans plusieurs segments, d’énormes volumes de composants sont importés chaque année, selon les cadres supérieurs de l’industrie.

Le déficit élevé du commerce électronique pourrait exercer une pression sur le compte courant du pays au cours des prochains mois, en particulier lorsque les prix mondiaux du pétrole menacent d’atteindre des sommets pluriannuels et que les importations rebondissent. « Le déficit du compte courant restera encore bien maîtrisé », a insisté l’une des sources officielles. Le pays a connu un excédent de compte courant inhabituel de 0,9% au cours de l’exercice 21, alors que les importations se sont effondrées au lendemain de la pandémie.

