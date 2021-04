Les téléobjectifs l’emportent sur les tireurs ultra-larges sur les téléphones

Les systèmes de caméras modernes pour smartphones incluent souvent plus qu’un simple vivaneau primaire. Il est probable que vous verrez des téléphones de toute la gamme de prix avec des vivaneaux ultra-grand angle et téléobjectif. Mais si vous deviez en choisir un seul, lequel choisiriez-vous?

Nous avons posé cette question à nos lecteurs dans ce sondage. Voici ce qu’ils nous ont dit.

Appareil photo périscope / téléobjectif ou ultra-large?

Résultats

Nous avons vu plus de 2 400 votes sur ce sondage, et les résultats sont assez proches. La faible majorité des lecteurs (54,2%) choisiraient un périscope ou un téléobjectif plutôt qu’un tireur ultra-large.

Malgré cela, les caméras ultra-larges n’ont reçu qu’environ 200 votes de moins. Ces lecteurs ont opté pour la polyvalence des caméras ultra-larges pour la vidéo. Certains utilisent même le leur comme un jeu de tir macro de fortune. Dans l’ensemble, plusieurs lecteurs notent qu’ils utilisent simplement leurs téléobjectifs plus souvent.

En fin de compte, les fines marges entre les deux philosophies de l’appareil photo suggèrent qu’il n’y a pas de gagnant clair. Différents équipements plaisent à différentes personnes, tandis que chaque caméra est mieux adaptée à certains scénarios.

Voici ce que tu avais à dire

Rahul Pai: Ultrawide à coup sûr. Ma caméra principale est suffisamment haute résolution pour que je puisse recadrer pour «zoomer». Mon téléphone a en fait un téléobjectif 2x, mais la version recadrée de l’appareil photo principal est en fait de meilleure qualité (Galaxy S10, le téléobjectif ne fonctionne vraiment que dans un éclairage vif). Ultrawide est vraiment utile pour visualiser plusieurs personnes / une scène entière sans avoir à reculer de 10 mètres. Parfois aussi, il n’y a pas d’espace pour reculer.Wongwatt: Pourquoi devrais-je choisir? Il n’y a aucune raison pour laquelle un téléphone décent ne devrait pas avoir au moins un périscope ultra large et 5x – les téléphones modernes avec des prix élevés qui manquent des deux sont inexcusables. photo avec l’objectif standard déjà large et j’ai pensé que je souhaiterais que ce soit plus large, mais je souhaite souvent un zoom, sur mon ancienne note 8, j’ai utilisé le zoom 2x plus souvent que l’objectif ordinaire. mais c’est parce que je comprends à quel point le téléobjectif 2x est nul sur les téléphones. Si c’était 3x ou mieux, alors je le préférerais. Je trouve que la plupart des utilisateurs moyens pincent trop pour zoomer WAY, donc ils préfèrent probablement aussi le téléobjectif.Ali Marwan: Je possède mon 7 Pro depuis 2 ans et je n’ai pris que 3 images ultra larges. Honnêtement, je n’ai aucune utilité pour ça.MM_Rafez: J’irais pour le téléobjectif n’importe quel jour. J’aurais aimé qu’un fabricant nous donne un gros capteur avec un téléobjectif / périscope à plus grande ouverture afin que nous puissions obtenir des portraits avec bokeh naturel.mattc: je sais que j’utilise le téléobjectif beaucoup plus régulièrement. C’est génial pour les portraits. Dit en utilisant P30 Pro.stephan cevallos: Téléobjectif. Pour une raison quelconque, l’ultra-large sur ma note 20 ultra est nul. Il a besoin d’une lumière vive ou il ne fonctionne pas DBS: Ultra-Wide. Pas même une question. Il est beaucoup plus utile d’avoir un objectif qui vous permet d’en insérer plus dans une seule photo ET qui est également bon à utiliser comme objectif macro. Le téléobjectif / périscope est OK mais il produit rarement quelque chose de valable. Et le nombre de fois où vous en avez besoin est proche de zéro.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Comme toujours, si vous avez des idées supplémentaires, assurez-vous de les déposer ci-dessous.