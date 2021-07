Les téléphones à clapet sont à nouveau à la mode

Pour Doug brut

. – Hipsters, réjouissez-vous. La prochaine fois que vous conduirez votre vélo à pignon fixe jusqu’à la friperie, où vous trouverez une chemise de mécanicien classique tachée de graisse qui va bien avec votre moustache Rollie Fingers et votre barbe Grizzly Adams, il existe un moyen impertinent, bien que inférieur d’un point de vue technologique, de dis-le à tes amis.

Utilisez un téléphone à clapet.

Si vous êtes d’un mobile regardez les photos ici

À l’ère de l’iPhone 6 Plus et des énormes phablettes Android, les téléphones pliables sont inexplicablement de retour.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, une arbitre de mode comme Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue, a apparemment troqué son iPhone contre un téléphone à clapet. Le quart-arrière des Indianapolis Colts Andrew Luck, l’actrice Kate Beckinsale et même Rihanna ne sont que quelques-unes des célébrités qui ont été vues portant fièrement la célèbre pièce de technologie paléolithique

Et croyez-le ou non, les “téléphones stupides” ne sont pas exactement la licorne insaisissable que certains d’entre nous pensent qu’ils sont.

En janvier, 56 % des adultes américains possédaient des smartphones, contre un total de 90 % qui possédaient un téléphone mobile quelconque, selon le Pew Research Internet Project. Parmi les milléniaux âgés de 18 à 29 ans, 83 % de ceux qui possédaient un téléphone portable possédaient un smartphone, mais cela laisse les 17 % restants avec un téléphone portable plus basique.

La forme du couvercle à charnière et à enclenchement a été initialement présentée au public en 1982 par le fabricant d’ordinateurs portables GriD avec son ordinateur Compass.

Motorola, sans doute le roi des téléphones pliables avec sa gamme Razr, a introduit le style à clapet en 1996 avec son téléphone StarTAC (qui, à juste titre, a été réédité en 2010 pour les amateurs de technologie nostalgiques).

S’agit-il vraiment d’un niveau de respect rétro et hipster ? Il y a parfois un aspect déroutant de ce qui est “dans” qui tourne autour de la suppression du confort moderne pour les vieux… disons… les inconvénients.

Utiliser des machines à écrire ? Astucieux. Faire de la course avec des vélos à grandes roues des années 1880 ? Oui. Jouer au baseball selon les règles et l’équipement des années 1860 ? Absolument.

Mais il y a évidemment des raisons pratiques pour lesquelles de plus en plus de personnes, y compris les milléniaux, optent pour un téléphone à clapet.

Pour certains, il s’agit de faire simple et d’éclaircir une société connectée 24h/24 et 7j/7.

“Il me semblait que c’était une meilleure option pour mon cerveau confus qu’un smartphone”, a déclaré à TIME Angelica Baker, une tutrice et écrivaine de 26 ans. “Personnellement, je suis trop distrait et flou pour gérer mes e-mails et Facebook sur mon téléphone.”

Baker a échangé son droïde contre le téléphone à clapet à la retraite de sa mère, un Motorola Razr rose.

Personne n’a à s’inquiéter du vol de données iCloud lors de l’utilisation d’un téléphone à clapet. Il n’y a aucune tension sur les yeux et le cou. Il n’y a aucune crainte de devenir accro à Flappy Bird.

Et, soyons honnêtes… il y a quelque chose de satisfaisant à claquer le couvercle du téléphone après une conversation téléphonique ennuyeuse, quelque chose que même le toucher le plus puissant sur un écran tactile ne correspondra jamais.

Peut-être que les hipsters préparent quelque chose après tout. Bien que nous continuerons à rejeter les barbes touffues.