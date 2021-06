Les téléphones alimentés par Nvidia comme le HTC One X étaient autrefois disponibles à l’achat

Il est presque impossible de mettre la main sur la technologie PC de Nvidia de nos jours (grâce à la pénurie mondiale de puces en 2021), mais saviez-vous qu’il n’y a pas si longtemps, il était possible d’acheter un téléphone Nvidia ? En fait, un certain nombre de smartphones et autres petits gadgets fonctionnaient autrefois sur des chipsets Nvidia à faible consommation.

Nous parlons, bien sûr, de la gamme de processeurs Tegra de Nvidia qui se sont heurtés aux systèmes sur puce (SoC) de Qualcomm, Samsung et d’autres à l’époque. C’est vrai, la gamme de chipsets alimentant désormais la console de jeu Nintendo Switch et le lecteur multimédia Nvidia Shield peut retracer leurs ancêtres jusqu’aux premiers smartphones.

Le Zune HD de Microsoft a été le premier gadget à utiliser le Tegra de Nvidia.

En fait, le tout premier produit à utiliser un chipset Nvidia Tegra était le Microsoft Zune HD de 2009. Le Kin de Microsoft a été le premier téléphone portable alimenté par cette gamme de puces. Ils n’étaient pas exactement les produits les plus populaires à leur époque, mais l’entreprise a connu un peu plus de succès les années suivantes.

Android, propulsé par Nvidia

Le chipset Tegra 2 de nouvelle génération de Nvidia était doté d’un processeur Arm Cortex-A9 à double cœur beaucoup plus puissant et d’un GPU GeForce à très faible consommation. Le Tegra 2 a tenu la couronne des performances Android pendant quelques mois, notamment face aux processeurs monocœur courants du marché. Mais cette avance a été de courte durée une fois que le Qualcomm Snapdragon S3 à double cœur est arrivé plus tard dans l’année, suivi de l’Exynos 4 Dual de Samsung.

Pourtant, le chipset a connu le succès dans les combinés Motorola Droid X2 et LG Optimus 2X sous Android de 2010, bien qu’aucun ne se soit vendu comme des petits pains. Le Tegra 2 a également alimenté une sélection de taille raisonnable d’autres smartphones, tablettes et même quelques ordinateurs portables de diverses marques.

Les téléphones mobiles Nvidia Tegra incluent le Motorola Droid X2, le LG Optimus 2X, le Samsung Galaxy R, le HTC One X et le Xiaomi Mi 3.

La version la plus mémorable de Tegra 2 était peut-être le Samsung Galaxy R de 2011. Le Galaxy R était un peu un spin-off du Galaxy S2 avec une application «Tegra Zone» qui permettait aux clients de télécharger des jeux optimisés spécifiquement pour l’appareil – une idée qui a duré aussi longtemps comme vous vous en doutez. De plus, la puce était beaucoup plus de milieu de gamme en 2011 et n’était pas aussi puissante que le modèle phare du Galaxy S2.

Nvidia a suivi avec le Tegra 3 en 2011. Ce chipset de nouvelle génération comportait une configuration de processeur Cortex-A9 quadricœur avec des extensions NEON et un cinquième cœur compagnon ultra basse consommation, un GPU Nvidia GeForce plus puissant et une suite de décodeurs vidéo technologies, ce qui en fait une machine multimédia beaucoup plus puissante que son prédécesseur.

Voir également: AMD vs Nvidia — Quel est le meilleur GPU complémentaire pour vous ?

Le Tegra 3 a alimenté un petit nombre de smartphones Android mémorables. La liste comprend le HTC One X, le HTC One X+ et le LG Optimus 4X. Les One X et X+ ont été particulièrement bien évalués et ont joué un rôle clé dans l’ascension de HTC pour devenir l’un des grands acteurs du jeu sur smartphone, avant sa chute tout aussi spectaculaire de la grâce.

Le Tegra 3 de Nvidia avait également la possibilité d’avoir des vitesses d’horloge beaucoup plus élevées, ce qui le rend adapté aux tablettes ainsi qu’aux téléphones. Le Tegra 3 a alimenté le modèle Nexus 7 (2012), Asus Transformer Pad, Sony Xperia Tablet S et le Microsoft Surface d’origine. C’était aussi la force derrière la malheureuse console de jeu Android Ouya.

Au-delà des smartphones

Bien que Tegra de Nvidia ait alimenté une petite sélection de smartphones Android au début des années 2010, cela ne devait pas durer. Les chipsets des smartphones sont devenus de plus en plus complexes, le CPU et le GPU jouant des rôles moindres par rapport aux capacités avancées de mise en réseau et de coprocesseur au cours des années suivantes. Au lieu de cela, Nvidia a déplacé ses ambitions de chipset vers le marché des tablettes, des multimédias et, éventuellement, des consoles de jeux portables.

Le Tegra 4 de 2013 a commencé cette transition, avec une configuration GPU à 72 cœurs gourmande en énergie qui le rendait 7 fois plus puissant que le Tegra 3. Combiné avec quatre cœurs de processeur Cortex-A15 à 1,9 GHz, un cœur compagnon basse consommation, une mémoire LPDDR3 et un hôte des blocs de décodage de matériel vidéo, le Tegra 4 a continué à rencontrer le succès dans les tablettes Android. Il a également alimenté le Nvidia Shield Portable centré sur les jeux et le Mad Catz Mojo inédit, ainsi que le smartphone Xiaomi Mi 3.

Une version Tegra 4i réduite avec un processeur quad Cortex-A9 et un processeur graphique à 60 cœurs alimente le LG G2 Mini, le Silent Circle Blackphone axé sur la confidentialité et quelques smartphones Tegra 4 de Wiko. Mais cette puce a marqué la fin des ambitions smartphone de Nvidia.

En 2014, Nvidia a annoncé le Tegra K1, doté de puissants graphismes Kepler 192 cœurs et de l’option d’un Cortex-A15 quadricœur ou d’une intrigante configuration de processeur Denver interne à double cœur. Ce dernier modèle alimentait la tablette HTC Nexus 9, préférée des fans, mais le modèle traditionnel Arm Core était plus populaire. Cette version s’est retrouvée dans une petite sélection de tablettes et même quelques Chromebooks d’Acer et HP.

Le succès éclatant de Tegra n’est arrivé qu’avec la Nintendo Switch de 2017.

Bien qu’apparaissant dans de nombreux téléphones Nvidia et autres appareils au cours de la dernière décennie, le succès commercial de Tegra n’est arrivé qu’en 2017 et le lancement de la Nintendo Switch. La console portable arborait le Tegra X1 de 2015 et plus tard sa révision 16 nm X1+. Il s’agissait du chipset Tegra le plus puissant à ce jour, avec un GPU Maxwell à 256 cœurs, des processeurs octa-core Cortex-A57 et A53, et une multitude des derniers blocs matériels d’encodage et de décodage vidéo H265 et VP9. Le Tegra X1 alimente également les très populaires appareils Android TV Nvidia Shield, qui constituent la référence en matière d’expérience de télévision intelligente moderne.

Voir également: Les meilleures box Android TV que vous pouvez obtenir dès maintenant

Les lancements ultérieurs des SoC Tegra X2, Xavier et Orin se sont principalement retrouvés dans les cartes de développement et les systèmes automobiles. Il n’est pas clair si Nvidia se concentre même sur les produits de consommation pour ces puces, car elle se concentre sur les marchés de l’apprentissage automatique et de l’IA.

Nvidia reste intéressé par le mobile

Des lecteurs de musique aux smartphones et consoles de jeux, Nvidia a alimenté une gamme de produits portables populaires au cours de la dernière décennie. Bien que la société soit encore mieux connue pour ses puissantes cartes graphiques pour PC, le mobile reste fermement dans sa ligne de mire.

Suivant: Ce que l’achat d’Arm par Nvidia signifie pour votre prochain smartphone

Nvidia cherche actuellement à obtenir l’approbation réglementaire pour acheter Arm pour 40 milliards de dollars. N’oubliez pas qu’Arm licencie son architecture de processeur et ses cœurs trouvés dans Tegra, Snapdragon, Exynos, Apple et à peu près tous les autres processeurs mobiles sur le marché aujourd’hui et au cours de la dernière décennie.

Nous ne pouvons pas dire si nous verrons un jour un autre smartphone alimenté par la technologie interne de Nvidia. Mais si l’accord Arm est conclu, Nvidia possédera l’une des technologies les plus importantes à l’intérieur de chaque smartphone Android et Apple.

Il s’agit du quinzième article de notre série “Le saviez-vous”, dans laquelle nous plongeons dans les livres d’histoire d’Android et de la technologie grand public pour découvrir des faits ou des événements importants et intéressants qui ont été oubliés au fil du temps. Que voulez-vous nous voir couvrir ensuite? Faites le nous savoir dans les commentaires.